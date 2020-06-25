قرار جمهوري بعزل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة من منصبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، القرار الجمهوري للرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 357 لسنة 2020، بعزل المستشار محمد صبري أحمد تقصيرة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، من وظيفته.
ويأتي القرار الجمهوري بناءً على حكم مجلس تأديب هيئة قضايا الدولة، وبناء على ما عرضه وزير العدل.
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