وزيرا الطيران والرياضة يبحثان ترتيبات استضافة كأس العالم لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

بحث الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، آليات التنسيق المشترك بين الوزارتين للإعداد الجيد لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة اليد، وجميع الوزرات المعنية من أجل إنجاح البطولة وخروجها بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة مصر أمام العالم.

وتم مناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالفرق والبعثات الرياضية والوفود المشاركة في البطولة وتقديم التسهيلات الخاصة لهم ومواعيد الوصول والسفر، ومشاركة الشركة الوطنية مصر للطيران كناقل رسمي للبطولة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الطيران اليوم الخميس، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

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وقال منار، إن الطيران المدني وجميع هيئاته وشركاته التابعة تشارك دائمًا في تنظيم مثل هذه الأحداث الهامة والبطولات الرياضية التي تستضيفها مصر ولا تدخر الجهد في تقديم كافة سبل الدعم لضيوف مصر، مشيرًا إلى جاهزية المطارات المصرية لاستقبال جميع الفرق والبعثات الرياضية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بالتنسيق مع الجهات المعنية وإدارة الحجر الصحي.

وأضاف وزير الطيران المدني، أنه سيتم تقديم كافة التسهيلات الخاصة لضيوف مصر وتكوين فرق عمل على أعلى مستوى من المهارة والحرفية للعمل على سرعة إنهاء إجراءات الوصول والسفر في يسر وسهولة وأكثر أماناً.

من جانبه أكد وزير الشباب والرياضة، وجود تعاون مع مختلف الهيئات والوزارات والجهات المختلفة لتنظيم البطولة بالشكل اللائق مع الالتزام بتطبيق كافة الضوابط الاحترازية والوقائية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة جميع الفرق والجماهير.

وأثنى صبحي، على حرص وزارة الطيران الدائم على دعم البطولات الرياضية وتقديم سبل الدعم والرعاية لها، مشيرًا إلى أن تنظيم مصر للبطولة يؤكد قدرتها على تنظيم البطولات الرياضية الكبرى وذلك لما تمتلكه من كوادر ذات خبرة عالية في مثل هذه الأحداث، مشيدًا بالدور الوطني الكبير الذي يؤديه الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وحرصه على المتابعة والتنسيق المستمر مع الوزارة بما يرفع من شأن منظومة كرة اليد المصرية ووضعها دائما على منصات التتويج العالمية.