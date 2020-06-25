بالأسماء.. "الثقافة" تعلن جوائز المسابقة الأدبية للشباب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلن صندوق التنمية الثقافية عن جوائز المسابقة الأدبية السنوية للشباب والتي ينظمها مركز طلعت حرب الثقافي بالتعاون مع بيت الشعر العربي.

وضمت لجان التحكيم الشاعر أحمد سويلم، والشاعر السماح عبدالله في فرع شعر الفصحي، والشاعر رجب الصاوي، والشاعر محمد أحمد بهجت في فرع شعر العامية، وفي فرع القصة القصيرة ضمت لجنة التحكيم كل من الدكتور حسين حمودة، والدكتور عايدي علي.

وتضمنت المسابقة فروع: شعر الفصحى، شعر العامية، والقصة القصيرة، وشارك فيها متسابقين من محافظات: القاهرة، الدقهلية، أسوان، البحيرة، كفرالشيخ، الجيزة، القليوبية، سوهاج، الغربية، الإسكندرية، الشرقية، وقنا.

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وجاءت الجوائز كالتالي:

في مسابقة شعر العامية، المركز الأول محمد طارق محمد قيمة الجائزة 3000 جنيه، والمركز الثاني محمود أحمد بيومي بجائزة قيمتها 2500 جنيه، والفائزة الثالثة نرمين علي محمد بجائزة قيمتها 1500 جنيه.

كما تم منح شهادات تقدير لكل من: منى رؤوف محمد الفائزة بالمركز الرابع، ونجلاء السيد سعيد الفائزة بالمركز الخامس.

وفي مسابقة شعر الفصحي فاز بالمركز الأول نور الدين نادر ذكي بجائزة قدرها 3000 جنيه، والفائز الثاني علاء الدين مصطفي سلامة بجائزة قدرها 2500 جنيه، والفائز الثالث محمود عبدالله درويش وقيمة الجائزة 1500 جنيه، وتم منح شهادة تقدير لكل من: أحمد خالد السباعي الفائز بالمركز الرابع، وأحمد محمد عبدالوهاب الفائز بالمركز الخامس.

أما فرع القصة القصيرة فقد فاز بالمركز الأول حسن بهاء حسن بجائزة قدرها 3000 جنيه، والمركز الثاني سها يحيى محمد وقيمة الجائزة 2500 جنيه، والمركز الثالث محمود سيد سيد سليمان بجائزة قيمتها 1500 جنيه.

كما تم منح شهادة تقدير لكل من محمد عبدالرحيم عبدالحليم الفائز بالمركز الرابع، وزينب نبيل أحمد الفائزة بالمركز الخامس.