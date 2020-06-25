أخبار مصر | محاضرات "أونلاين" لخريجي الأزهر بقارة أفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر محاضرات "أونلاين" لخريجي الأزهر بقارة أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى عدد أعضاء منظمة خريجي الأزهر بفروعها بالقارة الأفريقية، محاضرات عبر الإنترنت تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي للمنظمة، والموقع الرسمي لها، تعويضًا عن الأنشطة الميدانية التي توقفت بسبب جائحة كورونا.

وألقى الشيخ عبد السميع شيتو كولاولي، عضو فرع المنظمة ببنين، "تحت التأسيس"، محاضرة عبر الإنترنت عنوانها "تربية النشء" بلغة اليوربا، هدفت لإيضاح دور الأسرة المسلمة في تربية أطفالهم على تعاليم وسماحة الدين الإسلامي ووسطيته واعتداله وتوجيههم نحو الطريق الصحيح البعيد عن التشدد والتطرف، والاهتمام بأخلاقهم وسلوكيتهم لينموا نموًا متكاملًا يشمل الجسد، والروح، والخلق، والعقل.

ومن النيجر قام الدكتور سالو الحسن، رئيس فرع المنظمة هناك، بإلقاء محاضرة عن "موقف الإسلام من استخدام الدروع البشرية"، وضح من خلالها حرمة اعتداء الإنسان على نفسه وعلى غيره سواء كان بإزهاق الروح بطريقة مباشرة، أو القيام بفعل ما قد يؤدي إلى زوال الروح، فالنفس البشرية ليست ملكًا لأي إنسان بل لله عزوجل، لذا فرض الله العديد من الأحكام التي تحمي النفس الإنسانية وتصونها، ليس فقط في حالات القتال بين المسلمين وغيرهم، وعدم استخدام الإنسان كدروع بشرية، بل شملت كل الظروف العادية، فحماية وصيانة النفس البشرية إحدى المقاصد الشرعية الخمس للدين الإسلامي.

فيما ألقى الشيخ أحمد بن حسن، عضو فرع مكتب وادي الحياة بالجنوب الليبي، محاضرة عن "مخاطر انتشار الغلو والتطرف باسم الدين"، أشار فيها إلى أن التحدي الأكبر الذي ابتلي به عالمنا الإسلامي اليوم، هو محاولة بعض الجماعات المتطرفة تصدير فكرهم الإرهابي باسم الإسلام، محلى بشعارات زائفة، وتقدم صورة مشوّهة عن ديننا الحنيف، وتروّج في الوقت نفسه للصدام والصراع ورفض الآخر، الأمر الذي استوعبه الأزهر الشريف برجاله وعلمائه الأجلاء من أجل تنقية العالم من شرور هذا الفكر الظلامي، ومواجهة ظاهرة التطرف والغلو التي تعيث في الأرض فسادًا، وتسيء كثيرًا لصورة الإسلام المعتدل ومبادئه وقيمه السمحة.