أخبار مصر | محافظ الجيزة يشدد على الحد من التجمعات بمحيط لجان الثانوية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يشدد على الحد من التجمعات بمحيط لجان الثانوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تنفيذ الإجراءات التنظيمية، في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة، اليوم الخميس، والدي تهدف إلى إزالة كافة معوقات المادة الأولى.

واطمأن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على سير امتحانات الثانوية العامة، وأداء الطلاب للامتحانات في مناخ ملائم دون أي معوقات، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء، بمنع التجمعات بكل حزم وذلك تنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على صحة المواطنين، والتأكيد على أولياء الأمور بعدم التواجد بمحيط اللجان ما يؤثر بالسلب على مجهودات الدولة وعملية تنظيم دخول وخروج الطلبة.

كما تم التنبيه على الطلبة بالحضور قبل موعد بدء الامتحان بوقت مناسب لمنع وجود كثافات أمام اللجان حيث لن يسمح بدخول أي طالب بعد الساعة التاسعة صباحاً، لافتا إلى أنه تم تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية لتلافي أية ملاحظات أولا بأول بالإضافة إلى التأكيد على توفير عدد كاف من الكمامات وأدوات التعقيم والتطهير بشكل احتياطي وتوفير كمامات للعاملين.

وأكد محافظ الجيزة، أنه تم التشديد على عدم وجود باعة جائلين وإشغالات بمحيط لجان الامتحانات ورفع كفاءة النظافة بصفة يوميه وتواجد الزائرة الصحية بغرف العزل من الصباح الباكر والتأكد من تدعيمها بالمستلزمات والأدوية الطبية اللازمة.

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واطمأن المحافظ على دخول الطلاب لجان الامتحانات من خلال الممرات التي تم تجهيزها لذلك، كما تابع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتوزيع مستلزمات الوقاية على الطلاب والطالبات في كافة اللجان.

كما اطمأن على وصول أسئلة الامتحانات وحسن تأمين اللجان، حيث أكد ان هناك تنسيق كامل مع مديرية الأمن لتأمين اللجان والإشراف على تنظيم دخول وخروج الطلاب ومنع أي تزاحم او تكدس امام اللجان.

كما شدد المحافظ على استمرار اعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج لجان الثانوية العامة والمقرات ووجه بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام الطلاب بما يمكنهم من التركيز وحسن أداء الامتحانات.

وكلف المحافظ رؤساء الاحياء والمراكز بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم في أعمال تطهير مقار اللجان، عقب كل امتحان.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالجيزة قد قامت بتكليف مديري الإدارات التعليمية بتوفير عدد (10) من المعلمين أو الإداريين لكل ادارة وتم تصميم آي دي تعريفي لهم وذلك لتنظيم الطلاب خارج لجنة السير، وذلك لمتابعة تباعد الطلاب خارج اللجنة، وذلك بالتعاون مع أفراد الشرطة المتواجدين في محيط اللجنة.