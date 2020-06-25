أخبار مصر | وزير السياحة والآثار يتفقد اللمسات الأخيرة لقصر البارون (صور)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار يتفقد اللمسات الأخيرة لقصر البارون (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، صباح اليوم الخميس، اللمسات الأخيرة لمشروع ترميم قصر البارون إمبان، وذلك في إطار خطة الوزارة للافتتاحات الأثرية المقبلة،

وجاء تفقد القصر بحي مصر الجديدة استعدادا لافتتاحه الوشيك واستقبال زائريه بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره ليصبح معرضا يروي تاريخ الحي.

وشهد الجولة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور علي عمر رئيس اللجنة العليا للعرض المتحفي، وإيمان زيدان مساعد الوزير للاستثمار وتنمية الموارد المالية، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون قطاع مكتب الوزير، والعميد هشام سمير مساعد الوزير للشئون الهندسية، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف.

وتفقد الوزير الموقع العام للقصر وقاعاته المختلفة، ومنطقة البانوراما (السطح)، كما تابع اجراءات تعقيم وتطهير القصر، وتفقد اللوحات الإرشادية المعروضة بالقصر التي هي أحد العناصر المكونة لمعرض تاريخ حي مصر الجديدة.

إضافة إلى تلك اللوحات الخاصة باشتراطات السلامة الصحية التي اقرتها الوزارة والتي يجب ان يتبعها الزائرين والسائحين خلال جولتهم داخل القصر. كما تابع اعمال تعقيم وتطهير القصر والحديقة.

كما تفقد أيضا البوابات الإلكترونية للقصر ونظام التأمين الإلكتروني ونظم الإضاءة الخاصة بالعرض وأعمال تجهيز شاشات العرض المالتي ميديا culturama لعرض صورًا وأفلامًا وثائقية عن أعمال بناء حي مصر الجديدة وقصر البارون وشكل الشوارع والمباني والمحلات والسيارات الخاصة وعربات الترام وغيرها من مظاهر الحياة في الحي في ذلك الوقت.

Advertisements

كما تعرض الشاشات أيضا صور للبارون امبان نفسه وشريكه نوبار باشا، والمهندس الفرنسي ألكسندر مارسيل الذي قام بتصميم القصر، بالاضافة إلى تفقد أحد عربات ترام مصر الجديدة القديمة التي تم عرضها بحديقة القصر بعد ترميمها، بالإضافة إلى السيارات القديمة مثل التي كانت تسير في شوارع القاهرة خلال عشرينات وثلاثينات القرن الماضي التي تم وضعها بالحديقة لتعطي صورة حية عن حي مصر الجديدة ونمط الحياة بها خلال هذه الفترة.

وعلى هامش الزيارة تفقد الوزير منطقة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين والموجودة بحدائق القصر وحول المساحات المكشوفة المحيطة به والتي تضم عربة بطراز مستوحى من الطابع التاريخى للقصر وتحترم البيئة المحيطة لتقديم مشروبات ومأكولات خفيفة للزائرين، وكافتيريا ومطعم ذات طراز مميز يحترم البيئة الأثرية للقصر لتقديم تجربة مميزة للزائرين حيث تعكس الخدمات ومقدميها الأجواء التاريخية لبدايات القرن العشرين مثل زي العاملين بالطراز القديم والتي توحى بالفترة الزمنية للقصر.

وخلال الجولة تأكد الوزير من أن منطقة الخدمات السياحية يتم فيها تطبيق شروط التباعد الاجتماعي واشتراطات السلامة الصحية المعتمدة.

والقصر يتضمن معرض لمجموعة متنوعة من الصور والوثائق الأرشيفية والرسومات الإيضاحية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة (هيليوبوليس والمطرية) عبر العصور المختلفة.

إضافة إلى أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة من الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكي تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة في تلك الفترة الزمنية المميزة.

بُني قصر البارون على طراز العمارة الهندية، حيث أسسه المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان، ويقع القصر في شارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة.