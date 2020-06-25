أخبار مصر | أمين صندوق 'الصحفيين' يروي تجربته مع 'كورونا': ما رأيته من حب جعلني باقيًا على العهد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أمين صندوق 'الصحفيين' يروي تجربته مع 'كورونا': ما رأيته من حب جعلني باقيًا على العهد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكاتب الصحفي حسين الزناتي أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، ورئيس تحرير مجلة علاء الدين بالأهرام، تمام شفاؤه من فيروس كورونا.

وقال "الزناتي" في بيان له اليوم: "الحمد لله أظهرت نتيجة المسحة الأخيرة التي خرجت نتيجتها اليوم أنها سلبية، وإنني تعافيت من الكورونا التي لازمتني منذ اكتشافها مع بداية هذا الشهر، واستمرت رحلة العلاج هذه الأسابيع، قضيت فيها داخل المستشفى أكثر من أسبوعين".

وأضاف الزناتي أنه لن ينسى طوال حياته، هذا الاالتفاف الكبير من كل الزملاء والأصدقاء والأهل، الذين تضرعوا الى الله لشفائه، مشيرًا إلى أنه قد واجه في منتصف العلاج أوقاتًا صعبة، وغلبة للفيروس على جسده، لكن إرادة الله التي أحاطتها دعوات كل المحبين له قد حفظته، وأعادت له الحياة من جديد.

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وأكد "الزناتي" أن الإصابة بكورونا تجربة صعبة ومؤلمة، تستحق من الجميع أن يعتد كثيراً بتجنبها، وأن يأخذون ذلك مأخذ الجد، وأن الإهمال في تجنبها، باتخاذ كل الإجراءات الممكنة، لا يساوى أبدًا الإصابة بها.

وأشار "الزناتي" إلى أنه سيعاود نشاطه وعمله من التسبوع المقبل، ويعود لممارسة دوره كأمين للصندوق بنقابة الصحفيين، ورئاسة تحرير مجلة علاء الدين، التي سيصدر عددها الجديد مع بداية يوليو، معربًا عن امتنانه وتقديره وشكره لكل من وقف إلى جانبه، وكان معه بفعله وقلبه من كل الزملاء في رحلة العلاج، خاصة الكاتب الصحفي كرم جبر، الذي كان يتولى رئاسة الهيئة الوطنية للصحافة، لما قام به من دور، لتوفير العلاج له داخل المستشفى عبر الهيئة، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، الذي لم يتوان في تقديم كل ما يستطيع من بداية رحلة العلاج إلى نهايتها.

ولفت "الزناتي" إلى أن ما رآه من مشاعر طيبة ودعوات مخلصة، وحب حقيقي من كل الزملاء الصحفيين في هذه التجربة، وطوال فترة مرضه، تجعله باقيًا على عهده بأن يكون دائمًا في خدمتهم، أينما كان موقعه، وأن هذه الخدمة الواجبة عليه هي شرف ما بعده شرف، وتاج فوق رأسه أن يقوم بها لزملاء، يقدرون من يسعى، لأن يكون مخلصًا معهم فيما يقدمه لهم.