أخبار مصر | طلب إحاطة لمحاسبة رئيس جامعة دمنهور لادعائه إنتاج عسل يمنع الإصابة بكورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة لمحاسبة رئيس جامعة دمنهور لادعائه إنتاج عسل يمنع الإصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والأمين العام لحزب مستقبل وطن بالبحيرة، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، بشأن ادعاء الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور بإنتاج عسل نحل يمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وطالب زين الدين في طلبه، اليوم الخميس، بمحاسبة الدكتور عبيد صالح بعد الإساءة للجامعة والتعليم الجامعي في ضوء انتشار صورته وحوله برطمانات عسل النحل، والإشارة إلى أن الجامعة نجحت في إنتاج هذا العسل الذي يقوى المناعة ويمنع الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أنه كان يتصور أن تكون جامعة دمنهور لها دورها في إنتاج الأبحاث العلمية لمواجهة فيروس كورونا متسائلا: "ألم يشعر رئيس جامعة دمنهور بالغيرة من التقرير الذي تلقاه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة من الدكتورة أمنية خليل رئيس الفريق البحثي الرئيسي بجامعة القاهرة وعميدة كلية الصيدلة حول جهود فريق مكافحة مرض ڤيروس الكورونا المستجد (كوڤيد 19)، المكلف بالعمل على تطوير علاج ومصل أو لقاح للڤيروس، والبحث في آخر ما يتم التوصل إليه العلماء في العالم، ومتابعة كافة التجارب السريرية التي يتم العمل عليها لمواجهة الجائحة".

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ونوه النائب إلى تأكيد الدكتور محمد الخشت أن جامعة القاهرة الأولى على مستوى مصر في الأبحاث المنشورة دوليًا عن مرض ڤيروس كورونا المستجد بواقع 29 بحثًا من 100 بحث مصري منشور حتى يوم 5 يونيو 2020، من واقع محركات البحث المعتمدة والمجلات الدولية المسجلة في قواعد البيانات العلمية العالمية، مضيفًا أنه على الرغم من أن الأبحاث العلمية خاصة ذات الطبيعة المعملية والسريرية تستغرق شهورًا لإجرائها وشهورًا أخرى لنشرها، لم يتوان علماء جامعة القاهرة عن العمل في عدة اتجاهات من البحث العلمي، مما أسفر عن نشر ما يقارب ثلث انتاج مصر من المقالات العلمية المنشورة دوليًا ما بين أوراق بحثية أو مقالات مرجعيّة، وهذه المقالات المنشورة دوليًا تشكل تحديدًا (29%) من المقالات المنشورة من مصر.

وتابع: "إضافة إلى تأكيد رئيس جامعة القاهرة بأن اللجنة العلمية للجامعة تقوم بالعمل الدءوب في مسح مرجعي على مدار الساعة، وتستخلص نتائج الأبحاث المنشورة أولًا بأول مع قراءتها قراءة نقدية لتفادي الدراسات المتسرعة، كما أن الجامعة تسعى للإسراع بهذا المسح المرجعي عن طريق تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يشارك فيها علماء الحاسبات والمعلومات وعلماء الفرق الطبية والصيدلية والإحيائية، مضيفا أن علماء اللجنة أعدوا وثيقتين من عدة مئات الصفحات إحداها تستخلص معظم ما نشر عن الڤيروس، والأخرى تستخلص 380 تجربة سريرية منشورة، كما يقوم موقع كلية الصيدلة بجامعة القاهرة بإدراج هذه القائمة من الأبحاث السريرية المنشورة ليستفيد بها باحثو العالم كله لحظة بلحظة".

وقال عضو مجلس النواب: "كنت أتمنى أن يذهب رئيس جامعة دمنهور إلي الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ليتعلم منه كيف تساهم جامعة دمنهور في مثل هذه القضايا الكبيرة، واصفًا هذه الواقعة بالإساءة الكبيرة لجامعة دمنهور والتعليم الجامعي"، مؤكدا ضرورة محاسبة رئيس جامعة دمنهور لأنه لم يتفرغ سوى للشو الإعلامي ولم تساهم جامعة دمنهور في أي قضايا تتعلق بتنمية المجتمع.