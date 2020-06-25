أخبار مصر | اليوم.. وصول 8 رحلات طيران تقل 1280 عاملا مصريا بالكويت

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اليوم.. وصول 8 رحلات طيران تقل 1280 عاملا مصريا بالكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بسفارة مصر بدولة الكويت، تقريرا بوصول 1280 مصريا من العالقين اليوم.

وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، اليوم الخميس، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 23 رحلة طيران تحمل علي متنها 3805 راكبا إلي مطارات 8 دول: مصر، والهند،، والنيبال، وقطر، وإيران، وباكستان، وأرمينيا، والبوسنة والهرسك، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مصر 8 رحلات تقل 1280 عاملا من العالقين.

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وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 8 سوف تصل إلي 3 هي مطار القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، مشيرا إلي أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 8 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الخميس الموافق 25 يونيو وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، علي متنها جميعا 1280 عاملا، الأولى علي الكويتية رقم 1653 قيام من مطار الكويت الساعة 7.05 وعلي متنها 130 عاملا وتصل مطار سوهاج حيث تغادر الرحلة، أما الثانية علي الكويتية رقم 1645 وتغادر الكويت 9.05 وعلي متنها 130 عاملا وتصل إلي مطار سوهاج.

والثالثة فلاي ايجيبت رحلة رقم 5048 قيام من الكويت 11.45 وعلي متنها 150 عاملا، وصول مطار سوهاج القاهرة، أما الرحلة الرابعة النيل رقم 6888 قيام من الكويت 14.00علي متنها 145 عاملا تصل لمطار القاهرة، والرحلة الخامسة علي الكويتية رحلة 1543 قيام من الكويت 14.15وتصل مطار القاهرة وعلي متنها 290 عاملا.

أما الرحلة السادسة علي طيران العربية - مصر رحلة رقم 218 قيام من الكويت 15.05 وتصل أسيوط وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة السابعة أير كايرو رقم 2416 قيام من الكويت 18.30 وصول مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة الثامنة علي طيران الجزيرة رقم 1713 قيام من الكويت 20.05 وصول مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.