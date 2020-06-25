أخبار مصر | ‏‫"صحة النواب" تطالب بمواجهة مافيا المتاجرين في أدوية فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ‏‫"صحة النواب" تطالب بمواجهة مافيا المتاجرين في أدوية فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الدكتور سعيد حساسين،عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، من الحكومة إحكام الرقابة على الأدوية ومنع تسريبها من الشركات إلا بالطرق القانونية بعد النقص الشديد في الأدوية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا.

وقال "حساسين" في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه انتشر عبر وسائل السوشيال ميديا بيع كميات كبيرة من هذه الأدوية وهناك من يقومون بتخزين هذه الأدوية لبيعها في السوق السوداء، مؤكدا أنه اتضح أن هناك مافيا تتاجر في الدواء الخاص بمواجهة فيروس كورونا.

وطالب عضو مجلس النواب من الأجهزة الرقابية إحكام الرقابة على سوق الدواء المصرى وتطبيق كل القانون بكل حسم وقوة ضد المتاجرين بأدوية مواجهة كورونا، مؤكدا أن الأمر يتطلب الإسراع في اتخاذ جميع الاحتياطيات والإجراءات لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة حتى لا تتكرر.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15935 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17434 حالة، من ضمنهم الـ 15935 متعافيًا.

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وأضاف أنه تم تسجيل 1420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 59561 حالة من ضمنهم 15935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2450 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".