مصر | بعد 12 واقعة.. سقوط عصابة سرقة المتاجر والمساكن بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد 12 واقعة.. سقوط عصابة سرقة المتاجر والمساكن بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، عصابة سرقة المساكن والمتاجر بمدينة 6 اكتوبر، بعد ارتكابهم 12 واقعة سرقة بأسلوب الكسر والتسلق، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طه فوده رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان اكتوبر، مفادها قيام 3 عاطلين، لإثنين منهم معلومات جنائية، جميعهم مُقيمين بدائرة قسم ثان أكتوبر، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب حوادث سرقات المساكن والمتاجر بأسلوب "الكسر والتسلق" متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي
وعقب تقنين الإجراءات القانونية بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تم إستهدافهم وضبطهم بمأمورية برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث اكتوبر، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 12 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات بمكان إخفائها لدى عميلهم "سيئ النية" عاطل، مقيم بدائرة القسم، وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على 3 شاشات، 2 سماعة ومكبر صوت، 2 أسطوانة غاز، وأضاف المتهمين بإنفاقهم المبالغ المالية المستولي عليها في تلك الوقائع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى حوادث السرقة.
داخل مصنع مخالف.. العثور على 28 ألف قطعة حديد بالقاهرة
ومن ناحية أخرى، ضبطت مباحث القاهرة، أكثر من 28 ألف قطعة من مكونات النرجيلة ومستلزمات المقاهي، داخل مصنع بدون ترخيص بالجمالية، اليوم الخميس، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن.
وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفادة تمكن وحدة مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع النرجيلة - كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية مُستخدمًا خامات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعثر بداخل المصنع على (أكثر من 28 ألف قطعة من مكونات "النرجيلة ومستلزمات المقاهى" جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها - 15 ماكينة "خراطة، مثقاب، مكبس، تلميع" - 4 اسطوانة غاز كبيرة الحجم).
وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر، ألقى رجال الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة الهواتف المحمولة أعلى الطريق الدائري.
وجاء ذلك على خلفية ما تداولته بعض صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمن صور لثلاثة أشخاص حال إستقلالهم دراجة بخارية والسير عكس الإتجاه بالطريق الدائرى وقيامهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط المشار إليهم طالب، عامل رخام، عاطل "لدى إثنين منهم معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة القاهرة، ونفوا قيامهم بسرقة المواطنين، وأقروا بقيامهم بإلقاء الحجارة على أحد المواطنين أثناء تصويرهم حال سيرهم عكس الإتجاه بالطريق الدائرى بدائرة قسم البساتين.
ولم يتبين وجود أية بلاغات بسرقة هواتف محمولة على الطريق الدائرى خلال الفترة الماضية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق منفصل، كشفت تحقيقات ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، عن تفاصيل جديدة حول واقعة قتل تاجري مخدرات رميا بالرصاص في أوسيم، إذ تبين أن والد الصبي المقتول على يد والد "صميدة"، من نفذ الجريمة صحبة شقيقه، حيث توجها إلى وكر صميدة وسط الزراعات، وأطلقا صوبه وابل من الأسلحة النارية، وتصادف تواجد نجل عمه رفقته بوكره، الذي قتل أيضًا رميا بالرصاص، وفر المتهمان هاربان.
وبينت مناظرة جثتي المجني عليهما، عن إصابتهما بطلقات نارية بسلاح ألي، بالرأس والصدر، أحدثت فتحات دخول وخروج، وفحصت أجهزة الأمن بالجيزة آثار الإطارات على الطريق لبيان ما إذا كان الجناة يستقلون دراجة بخارية أو سيارة حال هروبهما.
كانت كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل قتل تاجري مخدرات وسط الزراعات بمنطقة أوسيم، إذ تبين أن المتهمين استغلا وجود خلافات بين القتيلين وآخر حول تجارة المخدرات، لتنفيذ جريمتهما.
وأضافت التحقيقات أن والد القتيل الأول يدعي "محمد.ح. م"، وشهرته "محمد صميدة"، منذ حوالي 4 شهور قتل أحد صبيانه الذين كانوا يعملون معه في تجارته المشبوهة، لرفضه دفع الاتاوة التي كان يتقاضاها منهم حيث كان يتقاضي ما يقرب من ألف جنيه من كل منهم.