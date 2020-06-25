محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه تم استبعاد 6 رؤساء لجان واستبدالهم بآخرين.
وأضاف حجازي، في تصريحات صحفية، أن تلك اللجان منها 2 بالقاهرة و2 بكفرالشيخ و2 بمحافظتين أخريين، مؤكدا أن الوزارة لا تتهاون في محاسبة أي شخص يخالف ضميره أو يقصر في أداء واجبه المهني.
وشدد رئيس امتحانات الثانوية، على أهمية دور رئيس لجنة سير الامتحان، مؤكدا أن على رئيس اللجنة مسئولية ضبط إيقاع العمل داخل اللجنة ومتابعة كل كبيرة وصغيرة داخلها أثناء فترة الامتحانات.
ويؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الخميس امتحان اللغة الأجنبية الأولى، وسط إجراءات احترازية مشددة في ظل انتشار فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر التعليم: استبعاد 6 رؤوساء لجان بالثانوية العامة حتى الأن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.