التعليم: استبعاد 6 رؤوساء لجان بالثانوية العامة حتى الأن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه تم استبعاد 6 رؤساء لجان واستبدالهم بآخرين.

وأضاف حجازي، في تصريحات صحفية، أن تلك اللجان منها 2 بالقاهرة و2 بكفرالشيخ و2 بمحافظتين أخريين، مؤكدا أن الوزارة لا تتهاون في محاسبة أي شخص يخالف ضميره أو يقصر في أداء واجبه المهني.

وشدد رئيس امتحانات الثانوية، على أهمية دور رئيس لجنة سير الامتحان، مؤكدا أن على رئيس اللجنة مسئولية ضبط إيقاع العمل داخل اللجنة ومتابعة كل كبيرة وصغيرة داخلها أثناء فترة الامتحانات.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الخميس امتحان اللغة الأجنبية الأولى، وسط إجراءات احترازية مشددة في ظل انتشار فيروس كورونا.​