توجيهات السيسي في ملف سد النهضة والأزمة في ليبيا أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الخميس، نتائج اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع رئيس مجلس الوزراء وكل من وزراء الدفاع والإنتاج الحربي والخارجية والموارد المائية والري والعدل والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه سيادته من جاستن ترودو رئيس وزراء كندا، كما تناولت الصحف باهتمام أخبار الشأن المحلي التي تهم المواطن المصري.

ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "مصر تسعى للحفاظ على حقوقها المائية بالمسار الدبلوماسي التفاوضي"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمواصلة التحركات على مختلف المستويات للحفاظ على حقوق مصر المائية لمصلحة الأجيال الحالية والقادمة، والاستمرار حاليا في انتهاج المسار الدبلوماسي التفاوضي لحل أزمة سد النهضة الأثيوبي، خاصة من خلال تكليف المشاورات في هذا الصدد مع السودان الشقيق، إلى جانب القوى الدولية المختلفة من الدول الأعضاء بمجلس الأمن.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وكل من وزراء الدفاع والإنتاج الحربي والخارجية والموارد المائية والري والعدل والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية .

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الرئيس اطلع، خلال الاجتماع، على تطورات ملف "سد النهضة"، حيث تم استعراض الموقف الراهن، أخذًا في الاعتبار المحددات والثوابت المصرية وفي هذا الخصوص، لاسيما ما يتعلق ببلورة اتفاق شامل بين جميع الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء أحادي يمس بحقوق مصر في مياه النيل.

كما اطلع الرئيس أيضا على مستجدات القضية الليبية، حيث وجه باستمرار السعي نحو تحقيق هدف استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لفرض الأمن والاستقرار والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق، وكذلك لصون الأمن القومي المصري بالعمق الغربي، مؤكدا في هذا الخصوص على الموقف المصري المتعلق باحتواء الأزمة في ليبيا من خلال تثبيت وقف إطلاق النار ووضع الضمانات اللازمة لذلك إلى جانب تفكيك المليشيات وإخراج المرتزقة من معادلة الصراع بما يفتح الأفاق نحو الوصول إلى حل سياسي شامل.

وفي تناولها لنشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، ذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "الرئيس يبحث العلاقات المصرية الكندية والأوضاع الإقليمية"، أن الرئيس السيسي تلقى أمس اتصالا هاتفيا من جاستن ترودو رئيس وزراء كندا.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قوله إن الاتصال شهد التباحث حول سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والصناعي في ظل الجهود المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية والفرص التي توفرها المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها فضلا عن استعراض الفرص المتاحة والتعزيز التعاون في مجال التعليم الجامعي للاستفادة من النظم التعليمية الكندية .

كما تناول الاتصال مناقشة جهود احتواء تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد ، خاصة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي الصحي ، حيث ثم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في هذا الصدد من خلال تبادل الخبرات والتنسيق بين السلطات المعنية بالبلدين الصديقين .

وأضافت الصحيفة أنه جرى التباحث أيضا حول عدد من الملفات ذات الصلة بالأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك فضلا عن جهود مكافحة ظاهرتي الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية، إلى جانب سبل تعزيز التنسيق القائم بين البلدين في العديد من المحافل الدولية في إطار الاهتمام المتبادل بتعزيز الأمن الدوليين.

وعودة إلى صحيفة "الأهرام" التي ذكرت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم كامل إبراهيم جبر وتضمن القرار عضوية كل من المستشار محمد عبد السميع إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة ، وأمير نبيل جميل إبراهيم رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرة إلى أن القرار الجمهوري نص على أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس المذكور أربع سنوات.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي أصدر قرارًا بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق محمد الشوربجي، وتضمن القرار عضوية كل من المستشار عادل سيد عبد الرحيم حسن بريك – نائب رئيس مجلس الدولة ومحمد حسن أبو عيش، ممثلا لوزارة المالية، ومن "الأهرام" أحمد مختار وسامح عبد الله .

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي أصدر قرارا بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين كمال عبد القادر زين، وتكون مدة رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للإعلام أربع سنوات، وتضمن القرار عضوية كل من المستشار محمد رجب خليل إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وخالد محمد إبراهيم نوفل، ممثلا لوزارة المالية، ووليد زكريا على أحمد، ممثلا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وريهام على مصطفى كامل السهلي من الشخصيات العامة وذوي الخبرة ،وجمال راجي عنايت إبراهيم من الشخصيات العامة.

وفي تناولها للشأن المحلي أيضا، ذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "مدبولي يكلف بإزالة التعديات والتصدي للمخالفات بقوة وحزم"، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن ما تولية الدولة من اهتمام بتطوير ورفع كفاءة مدينة شرم الشيخ لاسيما أنها باتت واحدة من أشهر المقاصد السياحية في العالم ومن ثم يجب استمرار وحشد الجهود والموارد اللازمة لإقامة مشروعات جديدة ، ورفع كفاءة المنشآت الحالية، ومن أجل الحفاظ على المكانة العالمية التي تحتلها المدينة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" لاستعراض المشروعات ذات الأولوية في الرؤية التنمية لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بمشاركة عدد من الوزراء، المعنيين ومحافظ جنوب سيناء.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أنه يتابع كل الجهود التي تبذل لإزالة التعديات الخاصة بمخالفات البناء والزراعة، مشددا على ضرورة استمرار المسئولين بجميع المحافظات في التصدي لهذه المخالفات بكل قوة وحزم.

كما أبرزت صحف القاهرة حوار وكالة أنباء الشرق الأوسط مع رئيس البرلمان الليبي حيث ذكرت صحيفة "الأخبار" أن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح أعلن أن الشعب يطلب رسميا من القاهرة التدخل بقوات عسكرية إذا اقتضت ضرورات الحفاظ على الأمن القومي لبلاده ومصر.

وأضاف صالح، أنه في حال اختراق مدينة سرت من قبل المليشيات ومرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ستطلب تدخل القوات المسلحة المصرية لمساندة الجيش الليبي.

وأشار إلى أن الشعب الليبي بجميع مكوناته سواء في الغرب أو الشرق أو الجنوب يؤيودن جميعهم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف إطلاق النار وحقن الدماء الليبيين والحفاظ على الأمن القومي الليبي.

وأكد أن مجلس النواب الليبي هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب وقد تواصل أعضاؤه مع مختلف مكونات الشعب الليبي الذي أجمع على دعم جهود السيسي سواء في تنفيذ مبادرة "إعلان القاهرة" لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار الليبي الليبي أو بالاستعداد للتدخل العسكري بشكل شرعي.

ووجه رئيس مجلس النواب الليبي التحية والتقدير للرئيس السيسي، معتبرا أن مواقفه الداعمة للشعب الليبي تاريخية ولن ينساها الليبيون.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي طالب بأن يبقى كل طرف في مكانه وعلى الجميع الاتجاه للتوافق عبر الحل السياسي حسب مخرجات مؤتمر برلين ولم يهدد ولم يهاجم أي طرف.

كما وجه صالح تحية للشعب المصري، مؤكدا أنه صاحب تاريخ طويل في دعم ليبيا على مر التاريخ، معبرًا عن ثقته في أن مصر لن تخذل الليبيين ولن تتخلى عنهم ولن تتركهم لظالم أو عدو يريد أن يعتدى على الشعب الليبي.

وفي تناولها أيضا للشأن المحلي، وتحت عنوان "معيط: لا صحة لفرض ضريبة على مستخدمي شبكة الإنترنت، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على المستهلكين سواء على السلع المباعة عبر التجارة الإلكترونية أو وسائط البيع التقليدية.

ونقلت الصحيفة عن معيط قوله إن ضريبة القيمة المضافة تسري على كل السلع والخدمات التي تُباع داخل البلاد منذ صدور القانون في 2016 وإن السلع المباعة عبر المنصات الإلكترونية تخضع حاليا لضريبة القيمة المضافة ويتم تحصيل الضريبة عن طريق الشركة مباشرة أو بواسطة مصلحة وأن التعديل المقترح يشمل فقط آلية Amazon – eBay، الجمارك إذا كانت الشركة غير مقيمة مثل تحصيل الضريبة لكي تتم بشكل مباشر بين الشركة غير المقيمة ومصلحة الضرائب لضمان فاعلية وسرعة التحصيل .

وأوضح أنه لا صحة لفرض ضريبة على مستخدمي شبكة الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي التصفح الإنترنت أو إنشاء حسابات على المواقع المختلفة بما فيها موقع التواصل الاجتماعي التي لا يدخل في نطاق الخضوع للضريبة .

وفي الشأن الاقتصادي وتحت عنوان "النقد الدولي: الاقتصاد المصري من بين أكبر 30 اقتصادا"، ذكر صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء أن الاقتصاد المصري يأتي ضمن قائمة تضم أكبر 30 اقتصادا تمثل 83% من الناتج الإجمالي العالمي.

وتوقع الصندوق في عدد يونيو من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن تنجح مصر والصين في تحقيق نمو إيجابي خلال 2020، وذلك رغم تحديات اقتصادية وصحية فرضتها جائحة " كوفيد – 19 " وهو ما دفع معظم دول العالم إلى انكماش حاد.

وأرجع التقرير هذا النمو إلى وجود اختلافات فردية في بعض الدول بدعم من اختلافات هيكلية بين الاقتصادات فى تطور الوباء وفعالية استراتيجيات الاحتواء واختلاف التكوين الاقتصادي أي تنوع مصادر الدخل والإيرادات.