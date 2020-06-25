أخبار مصر | عاجل.. التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة

نفت غرفة العمليات المركزية بوزارة التريبة والتعليم والتعليم الفني، صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسريب امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الشهادة الثانوية العامة.

وشكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس، الجهات الأمنية المسئولة عن ظبط وغلق مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي التي يتم عليها نشر مثل هذه الشائعات، مناشدة الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة.

امتحانات الثانوية في زمن كورونا

كانت امتحانات الثانوية العامة، انطلقت الأحد الماضي بمادة اللغة العربية، على مستوى الجمهورية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة خارج اللجان، ومتابعة كاملة من المحافظين كافة، بالتنسيق مع وزارتي التعليم والتنمية المحلية.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19).

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وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طارق شوقي: إن حالات الاشتباه في كورونا بامتحانات الثانوية العامة، لاتتجاوز 10 طلاب على مستوى الجمهورية، مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، وتعقيم اللجان قبل كل امتحان.

وأشار في تصريحات تليفزيونية، إلى التنسيق مع وزارة الداخلية لتخصيص حرم آمن بشأن تواجد أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة، منعًا للزحام، وحفاظًا على الجميع من خطورة انتشار فيروس كورونا المُستجد، مؤكدًا في سياق آخر أن اعتذارات الطلاب والمدرسين عن الامتحانات قليل جدًا.

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