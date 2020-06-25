وفد إعلامي ألماني يرصد استعدادات الغردقة لاستقبال السياحة الخارجية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام وفد من الإذاعة الألمانية وآخر من القناة الألمانية الأولى «Das Erste» بجولة موسعة بمدينة الغردقة للاطلاع والوقوف على مدى استعدادات المنشآت السياحية والفندقية المتنوعة ومراكز الغوص والمتحف وعدد من المطاعم لاستقبال السياحة الألمانية، والاطمئنان على كافة التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة التي تضمن أمان وسلامة السائح الألمانى خلال زيارته للغردقة اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

وقال ماجد القاضي، الخبير السياحي، الذي التقى بوفد الإذاعة الألمانية، إن الهدف من الزيارة هو الوقوف على الاستعدادات والإجراءات التحضيرية لإعادة تشغيل واستقبال السياحة الخارجية بداية من أول يوليو، وتم إعداد جدول عمل للزيارة يضم جميع أنواع المنشآت والأنشطة السياحية بمحافظة البحر الأحمر.

وأضاف «القاضي» ان الوفد الإذاعي والتليفزيوني مكون من مراسلين صحفيين ومقدمى ومذيعي برامج سياحية وشخصيات عامة لها مكانتها السياحية في المجتمع الألمانى، وتضمن برنامج وفد الإذاعة زيارة لعدد من الفنادق السياحية وعقد لقاءات مع المسؤولين عنها للاطمئنان والتعرف على الاجراءات ونقل صورة واقعية من أرض الواقع، وكذلك القيام برحلات بحرية ورحلات سفاري في صحراء الغردقة وزيارة بعض البازارات والمطاعم السياحية وجولات حرة في الغردقة وزيارة المستشفى الغردقة العام ومتحف الغردقة.

وفد إعلامي ألماني يرصد استعدادات الغردقة لاستقبال السياحة الخارجية

وفد إعلامي ألماني يرصد استعدادات الغردقة لاستقبال السياحة الخارجية

وفد إعلامي ألماني يرصد استعدادات الغردقة لاستقبال السياحة الخارجية

وفد إعلامي ألماني يرصد استعدادات الغردقة لاستقبال السياحة الخارجية

وفد إعلامي ألماني يرصد استعدادات الغردقة لاستقبال السياحة الخارجية

وفد إعلامي ألماني يرصد استعدادات الغردقة لاستقبال السياحة الخارجية

وفد إعلامي ألماني يرصد استعدادات الغردقة لاستقبال السياحة الخارجية