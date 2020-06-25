شكرا لقرائتكم خبر عن بالرابط والخطوات.. طريقة الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ومواعيد الصرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، الأربعاء، تفعيل موقعها لتمكن أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمس الاستعلام عن قيمة العلاوات لكل مستحق ونسبة الزيادة.

ويمكن الدخول على الموقع عبر الرابط، وتتمثل خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس في كتابة إما الرقم القومي للقائم بالصرف، أو كتابة الرقم التأميني، مع كتابة اسم الأم، وسيعرف قيمة الزيادة المقررة ومواعيد الصرف.

والمستحق للعلاوات الخمس هو كل من خرج على المعاش من 1 يوليو 2006 وحتى 1 يوليو 2015، ويبلغ عددهم 2.4 مليون مواطن، 1.9 مليون من القطاع الحكومي، و524 ألف من العام والخاص، وستصرف بأثر رجعي.

كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، كشفت أنه سيتم صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، دون تأخير مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات، معربة عن تقديرها لأصحاب المعاشات.

وأكدت الوزيرة في وقت سابق أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يهتم بالموضوعات الخاصة بالحماية الاجتماعية وأصحاب المعاشات، مشيرة إلى أن العلاوات الخمسة كانت بناء على توجيهات السيسي لتحسين أحوال أصحاب المعاشات خاصة في ظل أزمة كورونا.

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