التعليم: استبدال 6 رؤساء لجان بامتحانات الثانوية العامة بأخرين لتحقيق الانضباط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور رضا حجازى رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن عدد رؤساء اللجان الذين تم استبعادهم في امتحانات الثانوية العامة حتى الآن 6 رؤساء لجان، بجانب بعض المراقبين والملاحظين، مشددا على أنه لا تهاون مع أي مقصر .
وأوضح أن اللجان المستبعد رؤسها منها 2 بالقاهرة 2 بكفر الشيخ 2 بمحافظتين، مؤكدا على أهمية دور رئيس لجنة سير الامتحان فى ضبط لجنة الامتحان، لافتا إلى أن اليوم يعتبر البداية الفعلية لامتحانات الثانوية العامة.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت إضافة بعض المقترحات على نموذج إجابة امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة والذى يبدأ وتصحيح العينة العشوائية للمادة اليوم الخميس.
واتفقت لجنة واضعي امتحان اللغة العربية للثانوية العامة وموجهي عموم المادة بالجمهورية علي إضافة بعض التعديلات علي نموذج إجابة امتحان اللغة العربية فى سؤال" عاطفة الشاعر صادقة جياشة وضح هذه العاطفة" حيث تقبل إجابة الطالب في حال تحديد العاطفة بكونها حب الأم أو حب الوطن أو حب مصر علي أن تستخدم نفس الألفاظ الموحية الموجودة بنموذج الاجابة.
واوضحت اللجنة الفنية أنه فى السؤال" وضح الخيال وقيمته الفنية في قول الشاعر ما أنت إلا نبغ حب" تقبل إجابة الطالب في حالة توضيح الصورة الخيالية بكونها حيث شبه الأم أو الوطن أو مصر بنبع الحب أو شبه الحب ينبع.
وفى سؤال" إنما الساعين في الخير محبوبين صوب الخطأ في الجملة السابقة" فتقبل إجابة الطالب " إنما الساعون في الخبر محبوبون، إن الساعين في الخبر محبوبون، الساعون في الخير محبوبون"
واعتمد الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة نموذج الاجابة الرسمي بعد إضافة هذه التعديلات، وتم تعميمها علي الكنترولات قبل البدء في تصحيح مادة اللغة العربية غدا، مؤكدا أن ما تم ليس تعديل ولكن إضافة بدائل لإجابة وهذه فائدة الفيديو كونفرانس مع المصححين.
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