شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصحيح امتحانات الثانوية العامة بالعربى وإعلان نتيجة العينة خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ كنترولات الثانوية العامة، اليوم الخميس، تصحيح أول مادة بامتحانات الثانوية العامة، 2020، حيث يتم تصحيح العينة العشوائية لامتحان اللغة العربية والتى أدى فيها الطلاب امتحاناتهم الأحد الماضى 21 يونيو الجارى، على أن يتم اعتماد الإجابات المحتملة للطالب فى الأسئلة المقالية، حيث اعتمدت الوزارة نموذج إجابة يسير عليه مقدرى الدرجات يتميز بالمرونة الكبيرة.

وأوضحت الوزارة، أن كراسات الامتحان تم تعقيمها بشكل يضمن عدم المساس بمضمونها الداخلى، مشيرة إلى أنه تم "دق" الأرقام السرية على كراسات الامتحان، مع تجهيز اللجان وحجرات التقدير ويكون كل معلم مسئولا عن تصحيح سؤال بعينه

وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، بوزارة التربية والتعليم، إن تأمين المعلمين القائمين على أعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل كنترولات الثانوية العامة لا تقل أهمية عن تأمين لجان السير، موضحا أن هناك تعقيما بشكل مستمر لأمكان التصحيح وأدوات التصحيح، مع توفير كواشف حرارية لقياس درجة المعلمين أثناء دخولهم مقارات التصحيح وأى معلم تظهر عليه أى أعراض سيتم إعفائه من التصحيح.



وأوضح رئيس عام الامتحانات، أنه سيتم توزيع جوانتى لكافة الإداريين يوميا فى اللجان والكنترولات ومقرات تقدير الدرجات لكلا من التعليم العام فى الكنترولات، كما سيتم توزيع كمامات قطنية وواقى وجه على كافة الإداريين بلجان الكنترولات من مقدرين، موجها التحية والتقدير للمعلمين المشاركين فى أعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى، فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد حاليًا، لافتا إلى أن بداية أعمال تقدير امتحان اللغة العربية ستبدأ الخميس المقبل.



وأضاف أن الوزارة حرصت على تسليم كافة أدوات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية للمعلمين المشاركين فى أعمال التقدير، حرصًا من الوزارة على صحة وسلامة المعلمين، قائلا: المعلمين لهم دورا كبيرا ومهما فى المنظومة التعليمية وحمايتهم مسئولية الوزارة من خلال توفير كافة أدوات الوقاية الصحية.



وشدد رئيس عام الامتحانات على أن هناك ضوابط لأعمال التصحيح يلتزم بها مقدرى الدرجات منها مراعاة الإجابات الصحيحة للطالب حتى لو كانت مكتوبة باسلوبه، قائلا: على الطلاب عدم القلق من التصحيح لأن من يقوم بأعمال التصحيح معلمى الصف الثالث الثانوى العام، موضحا أن من يشارك فقط فى التصحيح من قاموا بتدريس المواد المختلفة وليس أعضاء هيئة تدريس فى مرحلة التعليم الأساسى.

