شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان": تطبيق نسبة الـ25% على رواد المقاهى ضرورى لعدم تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب بدوي النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن عودة الحياة لطبيعتها أمر لابد منه، وضرورة أن يكون هناك تعايش مع الفيروس، فى الوقت الذى لم يتم اكتشاف علاج له ولم يتم الإعلان بعد عن موعد انتهاء الجائحة التى أثرت على كافة دول العالم دون استثناء، وكان لها عواقب اقتصادية وخيمة على بعض الدول، وهناك اتجاه عالمي لعودة الحياة تدريجيا لطبيعتها مرة أخرى، فى ظل اتباع حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية وزيادة وعي المواطنين.

ولفت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن تطبيق الاشتراطات الخاصة باستقبال الرواد بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى إلى حين إشعار آخر مع الالتزام مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى، ستواجه صعوبة، متابعا:" آلية التطبيق على الأرض صعبة جدا، ولكن لابد من التطبيق الفعلى من خلال خطوات جادة وصارمة، خاصة وأن تحقيق المعادلة ما بين حفظ النفس وعودة الحياة لطبيعتها خاصة فى ظل تأثر العديد من الفئات بهذه الجائحة، مما يتطلب مزيد من ضبط النفس والحرص والوعى فى نفس الوقت والكرة أصبحت الآن فى ملعب المواطن ووزارة التنمية المحلية".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن التعايش أمر لابد منه، وأن البدء باستقبال 25% من وراد المنشآت والتي قد تواجه صعوبة فى التطبيق لكنه أمر لابد منه، مؤكدا أن هذا الأمر سيواجه صعوبات فى الأحياء والمناطق الشعبية، ولكنه على الجميع أن يكون حريص على نفسه، مشيدا بإجراءات منع الشيشة.

وناشد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أصحاب المنشآت والمواطنين بالحرص على حفظ النفس، وتطبيق حزمة الإجراءات المنصوص عليها من قبل الحكومة، حتى تعود عجلة الإنتاج للدوران مرة أخرى.