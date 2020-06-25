شكرا لقرائتكم خبر عن غالبية القراء يؤيدون صرف الأدوية بروشتة معتمدة فى ظل مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قام " الخليج 365" باستطلاع آراء قرائه حول صرف الأدوية بروشتة معتمدة فى ظل زيادة الطلب على علاج كورونا فى سؤال بعنوان : هل تؤيد صرف الأدوية بروشتة معتمدة فى ظل زيادة الطلب على علاج كورونا ؟

وجاءت النتيجة كالتالى : غالبية القراء بنسبة 71 % من القراء أجابوا بنعم مؤيدين صرف الأدوية بروشتة معتمدة فى ظل علاج كورونا

فى حين أجاب 29 % من المشاركين فى الاستطلاع بـ " لا" مؤكدين رفضهم للأمر.

وكان نواب البرلمان، قد طالبوا الحكومة وهيئتى الدواء المصرية والشراء الموحد، بضرورة وضع خطة موسعة للتصدى لتخزين الأدوية والتى لازالت تحدث بشكل مبالغ فيه بمختلف محافظات الجمهورية، معتبرين أن الأزمة فى الأساس تتمثل فى الوعى وبث رسائل للأهالى لمنع شراء الأدوية دون الحاجة إليها .

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واعتبر نواب البرلمان، أن طبيعة الظروف الاستثنائية الراهنة تستلزم ضرورة تصنيف الأدوية واشتراط عدم صرفها دون روشته معتمدة وذلك تفعيلا لما جاء فى قانون مزاولة مهنة الصيادلة، وذلك بالأخص فى الأدوية الهامة والتى تمثل أداة رئيسية فى بروتوكول علاج كورونا، هذا بجانب ضرورة التصدى أيضا لظاهرة التكدس لمصابى كورونا أمام الصيدليات والبحث عن مخرج لها حتى لا يتسبب ذلك فى زيادة عدد الإصابات، والتصدى لفوضى تجارة الأدوية التى أصبحت تظهر فى الوقت الحالى بشكل كبير واستغلال البعض الأزمة للنصب باسمها أو بيع الأدوية فى السوق السوداء.

وهو ما أكد عليه النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بأن ظاهرة تخزين الأدوية والإفراط فى استخدام الفيتامينات أصبح أمر مبالغ فيه ويتطلب التصدى له بقوة وتفعيل دور هيئة الدواء فى الرقابة على الصيدليات لمنع الشراء دون روشته معتمدة أو بيعه خارج الصيدليات وهو مقرر بقانون مزاولة مهنة الصيدلة لسنة 1954.