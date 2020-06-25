منخفض الهند الموسمي.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الخميس، موضحة أن الأحوال الجوية تشهد طقسا مائلا للحرارة نهارًا لطيف ليلا.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم، إنه من المتوقع أن تسود البلاد رياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأوضحت الهيئة، أن شمال البلاد وحتى شمال الصعيد يتأثر بمرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

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وأشارت إلى أن الطقس معتدل على السواحل الشمالية نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق مع اضطراب في الملاحة البحرية.

وعن الطقس على شمال الصعيد، أوضحت أنه مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة، بينما يشهد جنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، مع رياح نشطة.

كما أشارت إلى أن درجات الحرارة المتوقعة تبلغ على القاهرة العظمى 33 والصغرى 22 درجة، وعلى الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22، وعلى شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 27، وعلى الغردقة العظمى 36 والصغرى 26، ودمنهور العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.​