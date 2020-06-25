حدث ليلاً| إعلان شروط دخول المقاهي والمطاعم واستقرار إصابات كورونا في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صبا اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي.

استقرار نسبي.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات "كورونا" اليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15935 حالة.

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بالصور.. فض فرح شعبي وضبط المخالفين بشمال الجيزة

نجحت محافظة الجيزة، أثناء أعمال الرصد والمتابعة الميدانية، في فض فرح شعبي بشارع حسن محمد من شارع الأقصر بحي شمال الجيزة، وضبط المخالفين.

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أمجد الحداد: مياه الشواطئ وحمامات السباحة لا تنقل عدوى الكورونا

أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن مياه حمام السباحة لا تنقل عدوى فيروس كورونا.

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الأطباء: نرفض استغلال قضايانا النقابية لتنفيذ أغراض سياسية

قالت نقابة أطباء مصر، إنها لا تتعامل مطلقاً مع أي منابر إعلامية تستخدم الأمور النقابية والصحية لتنفيذ أغراض سياسية، وأن ما يتم نشره على تلك القنوات يتم دون إذن من لجنة الإعلام وهو الأمر الذي ترفضه النقابة.

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"الكشف الحراري وأسبقية الحجز".. التنمية المحلية تكشف اشتراطات دخول المقاهي والمطاعم

كشف خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، آليات فتح المطاعم والمقاهي والأندية، بداية من يوم السبت المقبل، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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بالمواعيد.. مصر للطيران تعلن جدول الرحلات اعتبارًا من أول يوليو

أعلنت شركة مصر للطيران عن استئناف رحلاتها إلى عدة وجهات، وإتاحة الحجز على الرحلات لجميع الراغبين في السفر بعد قرار وزير الطيران المدني محمد منار بعودة حركة الطيران وفتح المطارات المصرية في الأول من شهر يوليو.

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أحمد موسى: 6 دول في مجلس الأمن تؤيد مصر في أزمة سد إثيوبيا

أكد الإعلامي أحمد موسى، إن هناك 6 دول من أعضاء مجلس الأمن، يؤيدون مصر في أزمة سد إثيوبيا، مشيرًا إلى أن دول كثيرة مع الموقف المصري في سد إثيوبيا.

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كورونا في الوطن العربي: أقل دولة تسجل 7 وفيات.. وأعلى دولة تتجاوز الألفين

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا..كوفيد-19"، بالوطن العربي إلى 541 ألفًا و891 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 9 آلاف، و317 حالة.

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جامعة واشنطن تتوقع وفاة 180 ألف أمريكي بكورونا بحلول أكتوبر

قال معهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة واشنطن، اليوم الأربعاء، إن توقعات جديدة بشأن وفيات كوفيد-19 تشير إلى أن نحو 180 ألف شخص سيلقون حتفهم في الولايات المتحدة بحلول أوائل أكتوبر، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

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بريطانيا "مطالبة بالتأهب لموجة ثانية" من انتشار الوباء

طالب قادة في مجال الصحة في بريطانيا بإجراء مراجعة عاجلة لتحديد ما إذا كانت المملكة المتحدة مستعدة على نحو ملائم لـ"خطر حقيقي" بحدوث موجة انتشار ثانية لفيروس كورونا.

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رئيس المكسيك يعتزم لقاء ترامب ورئيس وزراء كندا لإطلاق اتفاقية تجارة

يعتزم الرئيس المكسيكي أندرياس مانويل لوبيز أوبرادور، لقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، لبحث إطلاق اتفاقية التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية التي تضم الدول الثلاث.

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