بالرابط.. ظهور نتيجة صفوف النقل للطلاب المصريين بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أسامة علي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ظهور نتيجة امتحانات أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2020/2019

ويمكنكم معرفة النتيجة من خلال هذا الرابط

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من جائحة فيروس كورونا المستجد واختلاف مواعيد رحلات الطيران، مما أدى إلى اختلاف مواعيد وصول أبحاث طلاب أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2019/2020، فقد تقرر إعلان نتيجة أبناؤنا في الخارج تباعاً بالدول التي تم استلام أبحاث الطلاب بها والانتهاء من تقييمها.

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وأضافت الوزارة، أنه بناءً على موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على عقد امتحانات الدور الثاني (متعدد التخصصات) 2019 / 2020 بنظام الاختبار المنزلي في المواد الدراسية التي تضاف للمجموع، فقد تقرر عقد امتحان دور ثاني (متعدد التخصصات) 2019/2020 بنظام الاختبار المنزلي في المواد الدراسية التي تضاف للمجموع وذلك لطلاب أبناؤنا في الخارج من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي.

وأشارت إلى أنه سيتم عقد امتحان تحديد المستوى (متعدد التخصصات) بنظام الاختبار المنزلي في المواد الدراسية التي تضاف للمجموع من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الأول الثانوي.

وسوف يتم إتاحة نماذج الامتحانات (متعدد التخصصات) الخاصة بطلاب أبناؤنا فى الخارج للدور الثاني وتحديد المستوى 2019/2020، فور الانتهاء من إعدادها مع تحديد المواعيد المقررة للتسليم، بحيث يقوم ولي الأمر أو الطالب بتحميل نموذج الامتحان والإجابة عليه بالمنزل ثم تسليمه للسفارة أو المكتب الثقافي وهي ذات الإجراءات المتبعة بأنشطة الصفين الأول والثاني الابتدائي.