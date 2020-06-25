شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 19حالة جديدة بفيروس كورونا منها 13فى العاصمة بكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت سلطات الصحة في الصين اليوم الخميس 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليوم 24 يونيو، ارتفاعا من 12 قبلها بيوم.

ومن الحالات الجديدة، كانت 13 في بكين، وفقا للجنة الصحة العامة، مقارنة مع سبع حالات اليوم السابق.

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وحتى الرابع والعشرين من يونيو حزيران، سجلت الصين في المجمل 83449 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.