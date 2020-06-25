شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم "بيت المقدس"..كيف حصل التنظيم على السيارات المستخدمة بعملياته الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بـ"أنصار بيت المقدس"، بعد إيداع حيثيات حكمها القاضى بالإعدام شنقا للإرهابي هشام عشماوى و36 آخرين، وأحكام ما بين المؤبد والمشدد لـ 157 متهما بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وتناولت حيثيات القضية العديد من العمليات الإرهابية الخسيسة التى نفذها تنظيم بيت المقدس ضد المدنيين ورجال الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة، وتناولت الحيثيات جزء من اعترافات المتهم محمد بكرى هارون الرجل الثانى بالتنظيم، وتحدث المتهم عن كيفية حصول اعضاء التنظيم على سيارات المسيحيين لاستخدامها فى العديد من العمليات الإرهابية.

وأكد أن التنظيم حصل على العديد من سيارات المواطنين المسيحيين تحت تهديد السلاح وذكر منها:

Advertisements

1 ـ فى 3 يوليو 2013 سرقوا سيارة أحد المسيحيين بمصر الجديدة تحت تهديد السلاح.

2 ـ الاستيلاء على سيارة مواطن مسيحى بالقرب من كنيسة الشيراتون.

3 ـ سرقة سيارة من مالكها تحت تهديد السلاح فى شهر يوليو من عام 2013 بمنطقة مصر الجديدة أيضا.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.