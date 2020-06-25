شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر خرائط سقوط الأمطار على منابع النيل حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز التنبؤ بالفيضان حرائق التنبؤ بالأمطار على منابع النيل حتى يوم الجمعة، والتى تتراوح ما بين أمطار خفيفة إلى غزيرة على الهضبة الاستوائية والإثيوبية ومنطقة المستنقعات، وذلك فى إطار استعدادات وزارة الموارد المائية والرى لموسم الفيضان الجديد.

أوضحت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والمشرف على مركز التنبؤ، أن الهدف من انشاء المركز، هو تقدير كميات المياه القادمة من أعالى النيل باستخدام أحدث تقنيات للتعامل مع صور الأقمار الاصطناعية التى يتم تحديثها يوميًا مع استخدام النماذج الرياضية المتخصصة لقياس توقيتات، ومعدﻻت سقوط الأمطار بحوض النيل ومواعيد وصولها للبلاد وتحديد حجم الموارد المائية الواردة من أعالى النيل أو المتمثّلة فى مياه الأمطار والسيول لإدارة المنظومة المائية على الوجه الأمثل ومساعدة متخذى القرار عند تشغيل السد العالى والخزانات الكبرى على طول مجرى النيل وكذلك توزيع المياه طبقا للفيضان الوارد واﻻحتياجات المائية للبلاد .

وأضافت الدكتورة إيمان سيد، أن نموذج التنبؤ يتم تشغيله يوميا وتبدأ مدة التنبؤ من يوم تشغيله إلى مدة 5 أيام قادمة ويعتمد النموذج اعتمادا اساسيا على حالة الجو الآن لأنها تعتبر نواة التنؤ واختتمت رئيس قطاع التخطيط والمشرف على مركز التنبؤ: "لذا فمن الوارد جدا أن تتغير نتائج التنبؤات تغيرات طفيفة لنفس الأيام المتنبئ بها أمس عن اليوم ولكن الأفضل هى النتائج الأقرب ليوم التنبؤ، ولذا نؤكد على الثلاث أيام الاولى فى التنبؤ و تشغيل النماذج يوميا وتحديث التنبؤات اولا بأول لضمان نتائج أفضل أما عن تنبؤات الأمطار وكمياتها وشدتها فتعتبر من أصعب العمليات داخل نماذج التنبؤات العددية ومن الصعب مناقشتها مع غير المختصين".

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خرائط التنبؤ



خرائط التنبؤ