لمزارعى الموالح.. "الزراعة" تقدم روشته لأشجار البرتقال لزيادة الإنتاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر"الخليج 365"، عدد من التوصيات التى اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ، خاصة طرق الرى والتسميد لأشجار الموالح " البرتقال خلال الشهر الجارى لزيادة الإنتاج والصادرات الى الخارج . وأكد تقرير المحاصيل البستانية ، أن من اهم طرق التسميد والرى لمحصول الموالح " البرتقال " .. هى كالآتى: -يجب على مزارعى البرتقال خلال الشهر الجارى ، المحافظة على انتظام الرى دون الإسراف أو التعطيش خلال موسم النمو. -يجب على مزارعى البرتقال خلال الشهر الجارى التخلص من الحشائش الموجودة فى المزرعة. - يجب على مزارعى البرتقال خلال الشهر الجارى فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة و الإهتمام برش العناصر الصغرى. وأوضح تقرير المحاصيل البستانية ، أن من اهم طرق التسميد Advertisements 1- تسميد الأشجار التى تروى بالتنقيط للفدان : - الرية الأولى : 2كجم سلفات نشادر+ 1 كجم سلفات ماغنسيوم. - الرية الثانية : 3 كجم سماد مركب 19-19-19. - الرية الثالثة : 3كجم سلفات بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك. - الرية الرابعة : 1كجم سلفات حديد + 1 كجم سلفات زنك + 1 كجم سلفات منجنيز. – الرش الورقى : يمكن رش العناصر الصغرى (حديد،زنك،منجنيز) فى صورة مخلبية. الرى بالتنقيط ( لتر/ يوم/ شجرة ): ، عمر الأشجار بالسنوات / الكمية باللتر خلال مايو ، عمر الأشجار 1-2 / 32 لتر ، عمر الأشجار 2-3 / 40 لتر ، عمر الأشجار 3-4 / 48 لتر ، عمر الأشجار 4-5 / 56 لتر ، عمر الأشجار 5-6 / 64 لتر ، عمر الأشجار 6-7 / 72 لتر ، عمر الأشجار7-10 / 84 لتر ، عمر الأشجار اكبر من 10/ 90 لتر.

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