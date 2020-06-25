شكرا لقرائتكم خبر عن «مسؤولية المحافظ ورئيس المدينة».. نائب الرحمانية يتبرأ من هدم «مخيم العزل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبرأ النائب بلال النحال، عضو مجلس النواب عن دائرة المحمودية والرحمانية بمحافظة بالبحيرة، من وجود أي دور له في هدم مقر العزل الصحي البديل للعزل المنزلي المقام بالجهود الذاتية في مركز شباب الرحمانية بعد إنشائه، محملًا رئيس المدينة ومحافظة البحيرة المسؤولية.

وقال «النحال» في مقطع فيديو قام ببثه عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «هذا المكان كان لمسة طيبة، وتم عمله بتعب ومجهود وسواعد شباب الرحمانية، وعملوا حاجة كويسة، وكانوا عنوان مشرف لشباب المحافظة، وأصبحوا مثالًا يحتذى به».

أضاف:«هذا المكان تم عمله في وضح النهار تحت أعين الجميع بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا»، متسائلًا: «لماذا تمت إزالته؟»، ليجيب: «يُسأل عن ذلك رئيس مركز ومدينة الرحمانية ومحافظ البحيرة، وهل عند عمله كان مطابقًا للمواصفات أم مخالف لها؟ وأين كانت الصحة ولماذا لم تشرف عليه؟».

وأنكر أن يكون له دور في إزالة المخيم، قائلًا: «هنشيل المكان دا ليه هنروح من ربنا فين، أنا ضد الهدم لأن الهدم يُحطم آمال الشباب، والمفروض نقف معهم ولا نتركهم بعدما ينتهوا من كل شيء ويصبح المكان جاهزا لتسكين الحالات، نقول إنه مخالف للمواصفات والشروط وكله يتنصل من المسؤولية».

وسادت حالة من الحزن بين مواطني محافظة البحيرة بعد إزالة السرادق الموجود في مركز شباب الرحمانية المخصص لعزل حالات العزل المنزلي التي لا تصلح ظروف منازلهم للعزل بها بسبب كثرة الأعداد في الريف.

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