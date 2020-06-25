شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الطوارئ بالصحة العالمية: كورونا فى أمريكا ينتشر بمستوى قوى جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين إن فيروس كورونا في أمريكا ينتشر بمستوى قوى جداً، خصوصاً في أمريكا الوسطى والجنوبية. وأضاف مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، وفقا لشبكة سكاى نيوز الإخباربية: "لاحظنا وتيرة متواصلة ومقلقة، مع تسجيل الكثير من الدول ارتفاعاً بنسبة 20 إلى 25% خلال الأسبوع الماضى بعدد الإصابات، وللأسف، لم يبلغ الوباء ذروته في العديد من دول القارة الأمريكية".

وفى وقت سابق كشفت الصحة العالمية أمس، الأربعاء، أن نصف إصابات العالم بفيروس كورونا موجودة فى الأمريكتين، جاء ذلك نقلا عن العربية، معلنة أن إجمالى وفيات الفيروس التاجى بهما بلغ 222.600.

وكانت منظمة الصحة العالمية توقعت وصول إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 10 ملايين إصابة الأسبوع المقبل، جاء ذلك فى مؤتمر صحفى للمنظمة.

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وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، إن بعض الدول تعانى صعوبات فى الحصول على أجهزة الأكسجين، مضيفا: "نحاول توفير 170 ألف جهاز تنفس صناعى خلال الأشهر المقبلة".

وحول قرار المملكة العربية السعودية باقتصار شعائر الحج على عدد قليل من المقمين بالمملكة، أضاف تيدروس أدهانوم جيبريسوس فى مؤتمر صحفى الأربعاء، أن قرار السعودية بشأن الحج جاء بعد دراسات كافية، وندعم قرار السعودية بشأن إقامة الحج بأعداد محدودة.

وكان مدير منظمة الصحة العالمية قال إن جميع الدول الأفريقية طورت الآن معامل لإجراء الفحوص الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وحذر تيدروس أدهانوم جيبريسوس كذلك من أن الجائحة تنتشر بدرجة أكبر.