شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إجراءات لحل مشكلة خلو مكان مرشح بقوائم انتخابات "الشيوخ" قبل موعد الاقتراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم مشروع قانون مجلس الشيوخ الذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا، الإجراءات المترتبة على خلو مكان أحد المترشحين في أية قائمة من قوائم انتخابات مجلس الشيوخ قبل بدء الانتخاب بـ48 ساعة على الأكثر بسبب التنازل أو الوفاة أو تنفيذا لحكم قضائي، وكذلك خلو مكان مترشح بعد تلك المدة.

وفي هذا الصدد نصت المادة المادة (22) من قانون مجلس الشيوخ، على الإجراءات التالية:

1 - إذا خلا مكان أحد المترشحين فى أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بـ48 ساعة على الأكثر، بسبب التنازل، أو الوفاة، أو تنفيذاً لحكم قضائى، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.

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2 - على ممثل القائمة أن يقدم اسماً لمترشح احتياطي آخر من ذات صفة من خلال مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة خلال يومين على الأكثر.

3- يكون ترتيب المترشح الاحتياطي الجديد تالياً لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.

4 - إن خلا مكان أحد المترشحين بعد ذلك وقبل إجراء الانتخاب لسبب من الأسباب المذكورة، يُجَرى الانتخاب فى هذه الحالة فى موعده رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر.

5 - إن أسفر الانتخاب عن فوز هذه القائمة الناقصة، استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين ممن يحمل ذات صفة من خلا مكانه، فإن لم يوجد، صُعد أحد الاحتياطيين بالقائمة الفائزة أياً كانت صفته بأسبقية الترتيب.