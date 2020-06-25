شكرا لقرائتكم خبر عن بدء حملة التعقيم ووضع علامات التباعد بمساجد بورسعيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الأوقاف اليوم، صورا لأعمال حملات تعقيم ووضع علامات التباعد فى المساجد بمحافظة بورسعيد تمهيدا لإعادة فتح المساجد المقرر لها يوم السبت المقبل.

وكانت الإدارة العامة للمشتريات والمخازن بديوان عام وزارة الأوقاف بدأت أمس الأربعاء، توزيع مستلزمات التطهير والتعقيم على مديريات الأوقاف لبدء حملة التطهير والتعقيم والنظافة الشاملة بداية من اليوم الخميس 25 / 6 / 2020م مع تكثيفها يومي الخميس والجمعة استعدادًا لفتح المساجد فجر السبت.

وكانت وزارة الأوقاف أوضحت عبر موقعها الإلكترونى طريقة وضع علامات التباعد بالمساجد تمهيدا لفتحها أمام المصلين يوم السبت المقبل. وأكدت الوزارة على جميع الأئمة وقيادات العمل بالمديريات تنفيذ هذه العلامات بدقة وبسرعة قبل الفتح بالنسبة لجميع المساجد التي سيتم فتحها السبت المقبل أو يتم فتحها لاحقًا، مع التأكيد على حسن التنظيم والالتزام بالوقوف أو الجلوس أو الصلاة على الأماكن المحددة بهذه العلامات ، آملين من جميع المصلين الالتزام بها لاستكمال مسيرة الفتح بإذن الله تعالى.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عقد الثلاثاء، اجتماعًا بقيادات القطاع الدينى، لوضع القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس، حيث تم التأكيد على أن يتم فتح المساجد التى تحددها كل مديرية للصلوات الخمس فقط كمرحلة أولى مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر. كما تم التأكيد على الالتزام بعدد من الضوابط من بينها:

1. عدم فتح دورات المياه نهائيًّا ، وغلقها غلقًا تامًا .

2. عدم فتح دور المناسبات نهائيًّا وعدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة ، أو عقد القران أو أى مناسبات اجتماعية.

3. عدم فتح أى أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها.

4. استمرار تعليق صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.

5. عدم فتح مصليات السيدات .

6. عدم إقامة أى دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة (سوى أداء الصلوات الخمس فقط) .

7. تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد فى جميع الصلوات، وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أى شخص كان من غير العاملين بالأوقاف.

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8. فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان فى جميع الصلوات.