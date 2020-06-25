شكرا لقرائتكم خبر عن عميد هندسة القاهرة :90% من طلاب النقل قدموا البحوث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، أن 90% من طلاب فرق النقل بالكلية قدموا البحوث الخاصة بالمقررات الدراسية كبديل لامتحانات الفصل الدراسى الثانى وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس جامعة القاهرة .

واضاف الدكتور حسام عبد الفتاح فى تصريح خاص لـ" الخليج 365 " أن جار حصر الـ10% من إجمالى طلاب فرق النقل الذين لم يقدموا البحوث ومراجعة حالتهم وما إذا كانوا قدموا اعذار أو لا.

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وتابع عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة أن طبقا لقرارات الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، سيتم منح الطلاب الراسبين فرصة ثانية لتقديم البحوث فى شهر سبتمبر مع السماح المتخلفين عن تقديم البحوث وقدموا اعذار تقديمها مرة أخرى بنظام البحوث وذلك فى إطار المساواة بين جميع الطلاب .

وأكد الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة أن تقرر الاكتفاء بالاحساء العملى التى درسها الطلاب خلال الفترة الدراسية السابقة لقرارات الحكومة بتعليق الدراسة.