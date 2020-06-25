شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة نقل الباعة الجائلين بالمطرية للسوق الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت محافظة القاهرة من إنشاء سوق المطرية الجديد بميدان المسلة بحى المطرية، والذى من المقرر أن يستقبل الباعة الجائلين بحى المطرية وباعة سوق الخميس بالمطرية. وفى السطور التالية أهم المعلومات عن سوق المطرية الجديد شرق القاهرة: 1. يقع سوق المطرية الجديد بمنطقة المسلة . 2. سيتم نقل باعة الخضروات والفاكهة واللحوم والأسماك من سوق الخميس القديم. 3. الافتتاح خلال أيام بعد نقل الباعة وانتهاء حصرهم. 4. يتضمن السوق 769 باكية . Advertisements 5. السوق يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير منطقة المطرية. 6. والقضاء على الأسواق العشوائية بها وإخلاء الشوارع من الباعة الجائلين والإشغالات . 7. يستقبل السوق 572 بائع من سوق الخميس. 8. سيتم مراعاة القيمة الإيجارية للباكيات لتكون بأسعار مناسبة. 9. السوق يخلص مستشفى المطرية من إشغالات الباعة. 10. الباعة سيدفعون قيمة الصيانة المطلوبة 11. توفير مكتب لمتابعة العمل بالسوق ومنع أى مخالفات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على خطة نقل الباعة الجائلين بالمطرية للسوق الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.