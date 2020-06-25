الجيزة: حملة إزالات مكبرة في مدينة الحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قاد الدكتور أشرف تامر، رئيس مدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، حملة إزالات مكبرة شملت إزالة جزئية بشارع مستجد من شارع مسجد الحكمة بزمام أم خنان، كما تم إزالة سور على مساحة ١٣٠ مترا تقريبا بزمام الشيخ عتمان.

وأكد رئيس مدينة الحوامدية، في بيان، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بضرورة استمرار أعمال الإزالات لمخالفات البناء بكل حزم وضبط المخالفين والعرض على النيابة العسكرية.