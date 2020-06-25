أخبار مصر | "الصحة العالمية" تكشف مفاجآت بشأن "الديكساميثازون": بارقة أمل.. لها أثار جانبية خطيرة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 03:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر "الصحة العالمية" تكشف مفاجآت بشأن "الديكساميثازون": بارقة أمل.. لها أثار جانبية خطيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أجاب مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، على سؤال يقول: هل يعد عقار الديكساميثازون علاجا لمرضى كورونا؟
وقال المكتب في "انفوجراف" نشره قبل قليل، إن هناك دراسة حديثة، أجريت في بريطانيا، كشفت أن عقار "الديكساميثازون"، يقلل معدلات الوفاة بين مرضى فيروس كورونا، الذين يحتاجون جهاز تنفس صناعي.
ونصح مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، بعدم تخزين هذا العقار، وعدم استخدامه لعلاج الحالات الخفيفة، محذرا في نفس الوقت من الاستخدام الخاطئ لهذا العلاج، لأنه له "أثار جانبية خطيرة".
في سياق منفصل، كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في وقت سابق، أن عقار "الديكساميثازون"، يخفض معدلات الوفاة، ويمثل بارقة أمل للذين يحتاجون أجهزة تنفس صناعي.
وقال الدكتور تادروس ادهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة الأممية ستحدث مشورتها حول هذا العلاج.
آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15935 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17434 حالة، من ضمنهم الـ 15935 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 59561 حالة من ضمنهم 15935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2450 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.