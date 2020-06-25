شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل الصين في الإسكندرية: يجب تعزيز التعاون مع أفريقيا لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت قنصل الصين بالإسكندرية، جاو لي لينج، إنه يجب على العالم أن يتحد ويتضامن لمواجهة جائحة كورونا، ويتعين على الصين وأفريقيا أن يكونا ملتزمتين بمحاربة «كوفيد 19».

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته جامعة الإسكندرية، الأربعاء، برئاسة الدكتور عصام الكردي، وجامعة شنجهاي، عبر الإنترنت، حول «كيفية إدارة أزمة كوفيد 19».

وأكدت «جاو» في كلمتها الافتتاحية أن الرئيس شي جين بينج شدد على أنه يجب على الصين وأفريقيا أن تبقيا ملتزمتين بمحاربة الفيروس معا، وتعزيز التعاون ودعم التعددية ودفع صداقتهما إلى الأمام.

وأشارت إلى عقد 3 أحداث مهمة عبر الإنترنت، أحدها كان قمة استثنائية بين الصين وأفريقيا للتضامن ضد COVID-19 حضرها الرئيس شي جين بينج، والرئيس عبدالفتاح السيسي وزعماء أفارقة آخرون.

فيما عقد اجتماع آخر على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة سبل التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق، فضلا عن الاجتماع الاستثنائي للحوار بين الصين والدول العربية والذى حضره 60 من قادة الأحزاب السياسية من مصر وغيرها الدول العربي.

ولفتت قنصل عام الصين بالإسكندرية إلى أنه في إطار مبادرة الحزام والطريق وافقت جامعتا الإسكندرية وشنجهاي على إنشاء معهد كونفوشيوس، وعقدت بنجاح معسكرات صيفية العام الماضي.

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وأعربت «جاو» في ختام كلمتها عن تطلعها لمزيد من التبادل والتعاون بين الجامعتين وبين بلدينا في مختلف المجالات في إطار مبادرة الحزام والطريق، بعد خوض هذه المعركة المشتركة ضد الوباء، مضيفة أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر ستتمتع بأساس أقوى، وصداقة أوثق بين الشعبين وآفاق أكثر إشراقا للتعاون.