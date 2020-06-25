شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري: مصر أكبر دولة جافة في العالم.. وعلاقتنا مع إثيوبيا «زواج كاثوليكي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر أكبر دولة جافة في العالم وتعتمد على النيل بنسبة 95%، مشيرًا إلى أن أي كمية مياه ستصب في «سد النهضة» الإثيوبي معناه أن تقل الكمية في مصر.

وأضاف «عبدالعاطي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على فضائية «إم بي سي مصر»، الأربعاء: «لم نصل إلى اتفاق في الجانب القانوني في ملف سد النهضة، والجانب الفني لا يزال في طور المفاوضات»، مشيرًا إلى أنه كلما تم الاتفاق خلال المفاوضات مع إثيوبيا على جوانب يتم تغييرها في الجلسة التي تليها.

وأوضح «عبدالعاطي» أن الجزء الأكبر من الاتفاق بالنسبة لمصر يتعلق بكيفية الدعم وقت الجفاف، مشيرًا إلى ضرورة وجود إرادة سياسية للنقاط التي سوف يتم الاتفاق عليها، قائلًا: «معركة سد النهضة معركة النفس الطويل».

وكشف «عبدالعاطي» أنه عاش لفترة في إثيوبيا وله أصدقاء كُثر هناك، وأبلغهم بأن علاقة مصر بإثيوبيا زواج (كاثوليكي) لا يوجد به طلاق، وأنه على المدى القصير أو البعيد لا بد وأن تكون هناك علاقات ود وتقارب وحسن جوار وتنمية، ولذلك يجب أن يكون نفسنا طويل ولا نيأس، وأن نعمل لآخر نفس.