شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودي: تأييدنا لمصر في القضية الليبية نابع من الحرص المشترك على استقرار المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير أسامة نقلي، السفير السعودي بالقاهرة، إن العلاقات بين مصر والسعودية تاريخية، مؤكدًا أن موقف المملكة المؤيد لمصر فيما يتعلق بالأزمة الليبية يأتي في مصلحة الأمن العربي.

وأضاف «نقلي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة «إم بي سي مصر»، الأربعاء، أن تأييد السعودية لموقف مصر بشأن القضية الليبية يأتي استنادًا إلى الرغبة المشتركة لاستقرار المنطقة العربية.

وفيما يتعلق بالقرار المملكة بخصوص الحج هذا العام باقتصار أداء الفريضة على المقيمين فقط وبأعداد محدودة، قال «نقلي» إن القرار يأتي حرصًا على صحة «الحجيج» وفي الوقت نفسه على أداء الشعائر.

وأضاف أن التجمعات والحشود تشكل أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا، قائلًا: «لو تابعنا سوف نجد بأنه من أول الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول كانت إلغاء التجمعات والحشود سواء كان على المستوى الوطني أو العالمي، وكذلك انتهاج ما يسمى بسياسة التباعد الاجتماعية.

وأوضح أنه عندما نتحدث عن «الحج» فنحن نتحدث عن أكبر التجمعات البشرية على مستوى العالم، مشيرًا على وجود زخم كبير من المعلومات حول فيروس كورونا، وأن بعضها صحيح والبعض الآخر غير صحيح، ولكن الحقيقة التي لا شك فيها أن الفيروس ينتشر بسرعة في ظل عدم توافر علاج.

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