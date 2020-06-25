شكرا لقرائتكم خبر عن «كفر الشيخ» تحتل المركز 151 في تصنيف التايمز للجامعات الناشئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، تصنيف الجامعة ضمن أفضل 200 جامعة في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات الناشئة، بحصولها على المركز 151 عالميًا، حيث حافظت على نفس مركزها للعام الثاني على التوالي، كما جاءت في المركز الثاني محليا.

وقال «دسوقي» في بيان، الأربعاء، إن تصنيف التايمز يعتمد على 5 مؤشرات رئيسية بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية تشمل مجالات: التعليم «البيئة التعليمية» والبحث «حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمي والسمعة» والاستشهادات «تأثير البحث» والعلاقات الدولية أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث «ودخل الصناعة» نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع».

من ناحية أخرى، نظمت جامعة كفر الشيخ بالتعاون مع بنك المعرفة المصري تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، ورشة عمل بعنوان «العلامات التجارية- السمعة والتوظيف للجامعة» باستخدام تقنية التعليم عن بعد بمشاركة القيادات الأكاديمية وقيادات الجهاز الإداري وممثلي وحدة التعاون الدولي وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وصرح الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، بأن الهدف من ورشة العمل هو تقديم دعم وتحديد مفصل لخريطة طريق للجامعة والأنشطة المخطط لها للحفاظ على التقدم الكبير الذي يتم إحرازه بالجامعة.

ووجه «دسوقي» الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائمين على بنك المعرفة لتنظيم فعاليات هذه الدورة.

Advertisements