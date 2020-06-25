شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: السيسي رجل سلام ولكنه حازم وحريص على كرامة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أكثر من مرة أن مصر مع تنمية إثيوبيا، ولكن قضية النيل بمثابة أمن قومي.

أضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على فضائية «إم بي سي مصر»، الأربعاء: «علينا أن ندرك أن السودان له مصالحه التي يجب مراعاتها ونحافظ عليها، وإثيوبيا أيضًا لها مصالحها، ولكن يطبق أن يكون هذا من منطلق تفكيرنا هو أن نكون رابحين جميعًا».

وأوضح المفكر السياسي فيما يتعلق بالأزمة الليبية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان واضحًا ودعا إلى الاستقرار في ليبيا مع الأخذ في الاعتبار سياسة اللا عنف، لافتًا إلى أنه من غير المقبول أيضًا أن يتم السماح لتركيا بحشد مرتزقة وإرهابيين على منطقة تقترب من الحدود المصرية.

ولفت «الفقي» إلى أن موقف تونس في الجامعة العربية على غير التوقعات، وذلك بسبب سيطرة جماعة الإخوان هناك، ولكن في نهاية الأمر أكدت تونس أنها مع خروج العناصر الأجنبية من ليبيا.

وقال «الفقي» إن الحرب هي أبغض الحلال ولا مباركة لها، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رجل استقرار ورجل سلام، ولكنه أيضًا حازم وحريص على مكانة مصر وكرامتها.

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