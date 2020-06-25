شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات من عزله.. حملة لدعم رئيس مدينة الرحمانية في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تضامن عدد من أهالى مركز الرحمانية في البحيرة مع المهندس هشام عابدين، رئيس المدينة، بعد ساعات من قرار عزله، ودشنوا حملة على موقع «فيسبوك» بعنوان «دعم المهندس هشام عابدين»، ضمت 800 عضوًا خلال 3 ساعات فقط.

وقرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إلغاء تكليف المهندس هشام عابدين، المكلف رئيسًا لمدينة الرحمانية، وتكليف عادل فتحى عباس، مدير إدارة المجالس بالديوان العام بالعمل رئيسًا لمركز ومدينة الرحمانية، وذلك في أعقاب أزمة إزالة مخيم مقر العزل في مركز شباب الرحمانية الذي أنشأه الأهالى بالجهود الذاتية ليكون لعزل مصابى فيروس كورونا من الحالات المستقرة والتى لا تسمح ظروف منازلها بالعزل.

وقال محمد نعمة الله، على المجموعة المخصصة لدعم رئيس المدينة: «المهندس هشام بيدفع تمن وقفته جنب كل أهل المركز، وبيدفع تمن إنه قال إن مستشفى العزل كانت بمجهود خالص من الأهالى، وده زعل ناس كتير لأنهم معرفوش يركبوا الموجة عشان كدا لازم كلنا ندعم المهندس هشام».

ودعا عدد كبير من أعضاء مجموعة دعم عابدين إلى التواصل معه لدعمه للترشح لمجلس النواب، ودشنوا هاشتاج بعنوان «#ادعم_المهندس_هشام_عابدين».