شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المصانع غير الملتزمة بالتدابير الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قيام اللجنة العليا لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بالمناطق الصناعية، خلال الفترة من 16 حتي 21 يونيو الجاري، بالتفتيش على 5 شركات بمدينة العاشر من رمضان، للتأكد من التزام أصحابها بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح المحافظ، في بيان، أن التفتيش أسفر عن وقف العمل بـ3 شركات تعمل في مجال «صناعة النسيج- الملابس الجاهزة- الصناعات البلاستيكية» لمدة 48 ساعة، لحين استيفاء أصحابها شروط وإجراءات السلامة والصحة المهنية اللازمة لحماية العاملين بها وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه في حالة العودة لارتكاب المخالفة والإصرار عليها، سيتم غلق المصنع لمدة 14 يوما، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف المحافظ أنه لن يسمح لأصحاب الشركات والمنشآت الصناعية بالتقصير في حماية العاملين، وتوفير كافة المستلزمات الضرورية لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمناطق الصناعية، لضمان توفير الحمايه للعاملين واستمرار عجلة الإنتاج وعدم توقف حركة المصانع لتحسين مستوى الاقتصاد، مؤكداً أنه في حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب تلك المصانع غير الملتزمة للحد من انتشار الفيروس، والحفاظ على صحة وسلامة العاملين وأسرهم.