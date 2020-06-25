شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تسجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار سجلت محافظة القليوبية 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات أخرى جاءت لمستشفيات القليوبية من محافظات مجاورة. وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، الأربعاء، أن مدينتي قها والعبور لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا. وجاءت خريطة الإصابات كالتالي: مركز ومدينة بنها 6 حالات إصابة جديدة، وشبرا الخيمة شرق وغرب 10 حالات إصابة، ومركز ومدينة طوخ 2 حالة إصابة، والقناطر الخيرية حالة إصابة واحدة، وكفر شكر حالة إصابة واحدة، ومركز ومدينة قليوب 3 حالات إصابة، وشبين القناطر 8 حالات، والخانكة 4 حالات. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 59,561

تعافي 15,935

وفيات 2,450

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