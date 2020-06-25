شكرا لقرائتكم خبر عن المئات يشيعون جثمان والد إلهامي عجينة.. والنائب: العزاء في الدقهلية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شيع المئات من أهالي بلقاس وشربين جثمان الحاج البيلي عجينة، عمدة قرية كفر شريف التابعة لمركز شربين، والد النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس وجمصة بمحافظة الدقهلية. وأعلن النائب، من خلال صحفته الرسمية على «فيسبوك»، إقامة العزاء، الخميس، أمام منزل العائلة بقرية كفر شريف. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 59,561

تعافي 15,935

وفيات 2,450

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