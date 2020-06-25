شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المتابعة اليومية في المنوفية تزور مستشفى السادات العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، قيام لجان المتابعة اليومية بالمرور على المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، وكذا التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة، والتأكيد على متابعة أسر العزل المنزلي وضمان وصول العلاج لهم، ورصد أي سلبيات تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وقامت اللجان المشكلة الأربعاء، بالمرور على مستشفى السادات العام للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية بالمستشفى والمسار المخصص لاستقبال الحالات المصابة، كما تأكدت اللجنة بمتابعة وتوزيع العلاج على المصابين بالعزل المنزلي وتوعيتهم من خلال لجنة مكافحة العدوى، لجنة الجودة، لجنة إدارة المستشفى، كما قامت اللجنة بالتأكد من صحة زيارة الإدارة الصحية لهم ومتابعتهم منزليا وكذا المخالطين وإعطائهم العلاج وفقا للبروتوكول المعد لذلك.

وأوصت اللجنة بضرورة توفير الأدوية المطلوبة لحالات العزل وعمل مخزون استراتيجي لاستيعاب الأعداد المتزايدة، وكذا توفير المستلزمات والواقيات الشخصية بكميات مناسبة.