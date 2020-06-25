شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاته بـ«كورونا».. «صحة الشرقية» تنعى نائب مدير مستشفى بلبيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وفاة الدكتور محمد توفيق أبولبن، نائب مدير مستشفى بلبيس المركزي، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا. وجاء في بيان للمديرية، الأربعاء: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يتقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وجميع العاملين بمديرية الشؤون الصحية، ببالغ الحزن والأسي لفقدنا أحد أفراد الطاقم الطبي من الجيش الأبيض بمحافظة الشرقية، شهيد الواجب المغفور له بإذن الله تعالى الدكتور محمد توفيق أبولبن، نائب مدير مستشفى بلبيس المركزي، والذي وافته المنية اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، ونحتسبه عند الله من الشهداء ولا نزكي على الله أحدا، سآلين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 59,561

تعافي 15,935

وفيات 2,450

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