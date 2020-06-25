شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة كفر الشيخ: 99% من طلاب فرق النقل قدموا بحوث التيرم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور عبد الرازق يوسف رئيس جامعة كفر الشيخ، عن تفاصيل استلام البحوث من طلاب فرق النقل بالجامعات ، بالإضافة إلى مصير الطلاب الذين لم يقدموا البحوث في الجدول الزمنى المعلن بكليات الجامعة ، بالإضافة إلى موعد إعلان النتائج لفرق النقل ، واستعدادات الجامعة لامتحانات الفرق النهائية.

وقال الدكتور عبد الرازق الدسوقى يوسف رئيس جامعة كفر الشيخ ، إن الجامعة انهت عمليات استلام البحوث من طلاب فرق النقل كبديل امتحانات الفصل الدراسى الثانى وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات والتي انطلقت أعمالها نهاية شهر مايو الماضى ، موضحا أن الجامعة منحت الطلاب مهلة 12 إضافية على الجدول الزمنى لاستلام البحوث من الطلاب، وأن استلام البحوث كان الكترونيا لتجنب نزول الطالب للجامعة .

وأضاف الدكتور عبد الرازق يوسف في تصريح خاص لـ" الخليج 365" أن هناك 99% من طلاب فرق النقل بجامعة كفر الشيخ قدموا البحوث الخاصة بالمقررات الدراسية للفصل الدراسى الثانى ، خلال الفترة الماضية ، متابعا أن ما يتبقى من الطلاب المتخلفين عن تقديم الرسائل البحثية سيتم منحهم فرصة ثانية للتقديم.

وتابع الدكتور عبد الرازق يوسف رئيس جامعة كفر الشيخ ، أنه وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة بشأن تنظيم امتحانات طلاب فرق النقل ،سيتم منح الطلاب الراسبين في البحوث فرصة ثانية لتقديم ، وبالتوازى مع تقديم الطلاب الراسبين في البحوث مرة ثانية سيتم منح الطلاب الذين تخلفوا عن تقديم بحوثهم لأى عذر فرصة أخرى لتقديم الرسائل البحثية.

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وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ ، بدء أعمال الكنترول بالجامعة لتقويم الرسائل البحثية التي قدمها طلاب فرق النقل ، تمهيدا لحصرها والبدء في إعلان النتائج للطلاب خلال أسبوعين من الآن ، لافتا إلى أنه وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات فإن النتائج الخاصة بهذا الفصل الدراسى ستكون راسب وناجح فقط دون درجات .

وعن استعدادات الجامعة لامتحانات الفرق النهائية، قال الدكتور عبد الرازق يوسف رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الجامعة مستعدة لاتمام الفرق النهائية متخذة كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد من حيث عمليات التعقيم وتوفير كمامات للطلاب وبوابات تعقيم بمداخل الجامعة ومقياس الحرارة بالإضافة إلى وجود عيادة طبية داخل كل كلية تتولى إجراءات الكشف والفحص وتقديم العلاج المناسب ، واذا ما كانت الحالة تستدعى أن ينقل إلى مستشفى أخر لتلقى العلاج ينقل إلى المستشفى ويتم اتخاذ إجراءات لتأجيل الامتحانات واعتبار الامتحان مؤجل بعذر مقبول، ويحتفظ للطالب فيه بكامل درجاته وكامل الحقوق.

وذكر الدكتور عبد الرازق يوسف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن كليات الجامعة أعلنت الجداول الخاصة بامتحانات الفرق النهائية وهناك بعض الكليات ستنطلق أعمال الامتحانات بها 1 يوليو المقبل وكليات أخرى حددت 4 يوليو كأول أيام للامتحانات.

كان المجلس الأعلى للجامعات، حسم مصير الدراسة وامتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي 2019/2020، فى إطار تطورات الوضع العالمي لانتشار فيروس كورونا المستجد، حيث استعرض المجلس فى جلسته قرارات رئيس مجلس الوزراء، أرقام 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفاعليات التى تتطلب تواجد أى تجمعات كبيرة للمواطنين، و717 لسنة 2020 بشأن تعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات و768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والقرار رقم 852 لسنه 2020، وقرر الغاء امتحانات فرق النقل واستبدالها اما امتحانات الكترونية أو تقديم بحوث وفقا لطبيعة كل كلية وجامعة.