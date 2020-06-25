شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: تشكيل مجلس القضاء الأعلى الجديد يستقر 12 سبتمبر المقبل بآخر تغيير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر قضائى لـ"الخليج 365"، إن تشكيل مجلس القضاء الأعلى الجديد، سوف يستقر بعد يوم 12 سبتمبر المقبل، بحدوث آخر تغيير فى رؤساء محاكم الاستئناف، مشيرا إلى أنه فى الفترة من أول يوليو وحتى منتصف سبتمبر تقريبا، ستشهد تغييرات كثيرة فى رؤساء محاكم الاستئناف، سواء لتقاعد بعضهم، أو لتغيير صفة بعضهم الآخر.

وأشار المصدر إلى أنه سيكون هناك رئيسا جديدا للمجلس فى15 أغسطس المقبل، حيث يتقاعد رئيسه الحالى المستشار عبدالله عصر، ويخلفه رئيس جديد لمحكمة النقض ولمجلس القضاء الأعلى، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ترشيحات أقدم 7 نواب لرئيس محكمة النقض.

ويشهد المجلس بداية من أول يوليو المقبل انضمام عضوين جديدين، هم اثنين من أقدم نواب رئيس لمحكمة النقض، خلفا للحاليين لبلوغهم سن التقاعد.

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بينما تتغير صفة المستشار نابليون جبيب من رئيس محكمة استئناف الإسكندرية إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة خلفا للمستشار بدرى عبد الفتاح.

وتظل التغييرات والتنقلات قائمة فى حركة رؤساء محاكم الاستئناف، حتى منتصف سبتمبر المقبل تقريبا، لتستقر بعدها الحركة، ويستقر معها تشكيل مجلس القضاء الأعلى للعام القضائى 2020- 2021 ، مع حدوث آخر تغيير فى رؤساء الاستئناف.

ونصت المادة 77 مكررا (1) من قانون السلطة القضائية على أن يشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، وأقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى.

وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله فى رياسة المجلس أقدم نوابه, وفى هذه الحالة ينضم إلى عضوية المجلس أقدم نواب رئيس محكمة النقض من غير العضوين المشار غليهما فى الفقرة السابقة وعند خلو وظيفة احد أعضاء المجلس أو غيابة أو وجود مانع لدية, يحل محل النائب العام أقدم نائب عام مساعد أو من يقوم مقامة، ويحل محل رؤساء محاكم الاستئناف من يليهم فى الأقدمية من النواب.