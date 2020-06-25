شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 496 من المصريين العالقين بعدة دول على متن 3 رحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، 3 رحلات طيران استثنائية على متنهما نحو 496 من المصريين العالقين، بالمملكة العربية السعودية، وعمان، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن المطار استقبل رحلة قادمة من مدينة الرياض، على متنها 180 راكبا، والرحلة الثانية قادمة من جدة وعلى متنها 142 راكبا، والثالثة قادمة من مدينة مسقط بعمان أقلت بـ174 من المصريين العالقين بقطر كانت قد نقلتهم إحدى الشركات العمانية إلى مسقط .

ويخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يوما.

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جدير بالذكر أن وزير الطيران المدني الطيار محمد منار أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو المقبل، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.