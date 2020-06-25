شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسجل 42 ألفا و725 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1185 وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الأربعاء، تسجيل 1185 وفاة، و42 ألفا و725 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكر موقع روسيا اليوم.

وفى وقت سابق أعلنت جامعة "ساو باولو" البرازيلية مساء الأربعاء، أن باحثين برازيليين بدأوا في اختبار لقاح تجريبي ضد فيروس كورونا على متطوعين، طورته جامعة "أوكسفورد" البريطانية.

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وقالت الجامعة وفقا لموقع روسيا اليوم إن باحثيها بدأوا بإعطاء اللقاحات الأولى الثلاثاء، لعاملين في القطاع الصحي لهم اختلاط أكثر من غيرهم مع المصابين، وبينهم أطباء وممرضات وسائقو سيارات الإسعاف، موضحة أن الباحثين بدأوا السبت الماضي، بفرز المتطوعين باتباع المبادئ التي تم وضعها للدراسة، حيث يجب على المشاركين أن يخضعوا لفحص مرض سارس-كوف-2، الفيروس الذي يسبب كورونا.

ويجب على المتطوعين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما، وأن يكونوا من العاملين "في الجبهة الأمامية" في مستشفى "يونيفسب" الجامعي، فيما قال وزير الصحة البرازيلي إدواردو بازويلو، إن البلاد على وشك توقيع عقد لتكون قادرة على إنتاج اللقاح محليا.

واللقاح الذي طورته جامعة "أوكسفورد" بالشراكة مع مجموعة صناعة الأدوية "استرازينيكا"، يعد من اللقاحات الواعدة التي يتسابق الباحثون في جميع أنحاء العالم على اختبارها من أجل طرحها في الأسواق، كما اختيرت البرازيل لإجراء التجارب على لقاح "تشادوكس 1 نكوف-19" باعتبارها واحدة من الدول التي ينتشر فيها الفيروس بشكل سريع، ولديها ثاني أكبر عدد من الإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة.